Der Hersteller Anker hat die Nachhaltigkeit für sich entdeckt und ein besonderes Ladekabel vorgestellt. Es besteht immerhin zu 40 Prozent aus pflanzlichen Anteilen wie Mais und Zuckerrüben. Das Bio-Kabel steht mit USB-C- oder Lightning-Anschluss zur Verfügung. Auch ein neues Mini-Netzteil wurde vorgestellt.

Anker: Ladekabel aus Mais und Zuckerrüben

Selbst die Hersteller von Lade-Accessoires können es sich im Jahr 2022 nicht mehr leisten, ihren ökologischen Fußabdruck zu ignorieren. Das macht das neue Ladekabel aus dem Hause Anker deutlich. Anders als sonst hat der Hersteller auf einen pflanzlichen Bestandteil gesetzt. 40 Prozent der Ummantelung besteht eigenen Angaben zufolge aus Mais und Zuckerrüben. So möchte man zur Reduzierung von Kunststoffen beitragen.

In Sachen Robustheit soll das neue Material dem sonst üblichen in nichts nachstehen. Anker spricht von über 20.000 Biegungen, die das Bio-Kabel aushalten kann. Auch eine Belastung von bis zu 80 kg soll das Kabel nicht vor größere Probleme stellen. Anker bietet eine Variante des Kabels mit USB- und eine mit Lightning-Anschluss an (Quelle: Anker).

Für die USB-C-Variante mit einer Länge von 90 cm fallen 17,99 Euro an (bei Amazon ansehen). Falls die doppelte Länge gewünscht sein sollte, müssen 19,99 Euro auf den Tisch gelegt werden. Bis zu 100 Watt kann das Kabel übertragen, ein passendes Netzteil vorausgesetzt.

Die Lightning-Variante kostet bei 90 cm 19,99 Euro (bei Amazon ansehen), 180 cm sind für 24,99 Euro zu bekommen. Bis zum 19. September 2022 steht eine Rabattaktion bereit, bei der 10 Prozent weniger gezahlt werden müssen.

Neues Mini-Netzteil Anker Nano 3

Ohne pflanzlichen Anteil kommt das ebenfalls neu präsentierte USB-C-Netzteil Anker Nano 3 aus. Mit einer maximalen Ladeleistung von 30 Watt ist hier zu rechnen. PowerIQ 3.0 und ActiveShield 2.0 unterstützen die Sensorik. Für 24,99 Euro ist das kleine Netzteil in den Farben Weiß, Lila und Schwarz erhältlich.