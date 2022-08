Neue Schnäppchen liegen bei Lidl ab Donnerstag, den 11. August, in den Regalen. Welche Produkte sich in den Filialen und im Online-Shop lohnen, zeigen wir in unserer Übersicht.

Lidl Facts

Neue Schnäppchen bei Lidl ab 11. August

In dieser Woche stehen bei Lidl vor allem der Haushalt und das Radfahren im Mittelpunkt.

Dampfbügeleisen für 24,99 Euro. Temperaturen lassen sich stufenlos einstellen. Das Bügeleisen bietet 2.400 Watt an Leistung, der große Wassertank kommt auf 320 ml.

für 24,99 Euro. Temperaturen lassen sich stufenlos einstellen. Das Bügeleisen bietet 2.400 Watt an Leistung, der große Wassertank kommt auf 320 ml. Waschmaschine für 229 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen für bis zu 6 kg Wäsche. Ein AquaStop und eine automatische Unwuchtkontrolle sind mit dabei. Die Lieferung erfolgt per Spedition.

für 229 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen für bis zu 6 kg Wäsche. Ein AquaStop und eine automatische Unwuchtkontrolle sind mit dabei. Die Lieferung erfolgt per Spedition. Handstaubsauger für 19,99 Euro. In roter und weißer Ausführung erhältlich. Der Handstaubsauger wird per Akku betrieben, die Ladezeit beläuft sich auf etwa 5 Stunden.

für 19,99 Euro. In roter und weißer Ausführung erhältlich. Der Handstaubsauger wird per Akku betrieben, die Ladezeit beläuft sich auf etwa 5 Stunden. 2-in-1-Hand- und Stielstaubsauger für 49,99 Euro. Der Handstaubsauger lässt sich abnehmen. Auf störende Kabel wird verzichtet, der integrierte Akku läuft bis zu 34 Minuten.

für 49,99 Euro. Der Handstaubsauger lässt sich abnehmen. Auf störende Kabel wird verzichtet, der integrierte Akku läuft bis zu 34 Minuten. Bodenwischer für 9,99 Euro. Zur Reinigung von Fliesen bestens geeignet. Ein Teleskopstiel mit Aufhängevorrichtung gehört mit zum Lieferumfang,

für 9,99 Euro. Zur Reinigung von Fliesen bestens geeignet. Ein Teleskopstiel mit Aufhängevorrichtung gehört mit zum Lieferumfang, Fensterreiniger von Vileda für 37,99 Euro. Saugt Schmutz und Wasser von glatten Oberflächen ab. Mit Sprühfunktion zum Auftragen der Reinigungsflüssigkeit.

von Vileda für 37,99 Euro. Saugt Schmutz und Wasser von glatten Oberflächen ab. Mit Sprühfunktion zum Auftragen der Reinigungsflüssigkeit. Kärcher-Dampfreiniger für 99,99 Euro. Mit Kindersicherung und Sicherheitsventil ausgestattet. Die Reinigung erfolgt ohne Chemie. Die Leistung liegt bei 1.500 W.

für 99,99 Euro. Mit Kindersicherung und Sicherheitsventil ausgestattet. Die Reinigung erfolgt ohne Chemie. Die Leistung liegt bei 1.500 W. Tischventilator für 29,99 Euro. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und einer optional zuschaltbaren Schwenkbewegung von 70°.

für 29,99 Euro. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und einer optional zuschaltbaren Schwenkbewegung von 70°. Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl) Fahrradhelm mit Rücklicht für 17,99 Euro. Verschiedene Größen und Farben stehen bei Lidl bereit. Polycarbonat, Polystyrol, Nylon kommen als Materialien zum Einsatz.

für 17,99 Euro. Verschiedene Größen und Farben stehen bei Lidl bereit. Polycarbonat, Polystyrol, Nylon kommen als Materialien zum Einsatz. LED-Fahrradleuchten-Set für 11,99 Euro. Bestehend aus Frontleuchte und Rücklicht mit integriertem Akku. Die Lebensdauer gibt Lidl mit bis zu 50.000 Stunden an.

für 11,99 Euro. Bestehend aus Frontleuchte und Rücklicht mit integriertem Akku. Die Lebensdauer gibt Lidl mit bis zu 50.000 Stunden an. Standluftpumpe für 8,99 Euro. Ergonomisch geformt und für alle gängigen Ventilarten geeignet. Die Höhe liegt bei 72,5 cm.

für 8,99 Euro. Ergonomisch geformt und für alle gängigen Ventilarten geeignet. Die Höhe liegt bei 72,5 cm. Gepäcktaschen-Set für 12,99 Euro. Besteht aus zwei Hecktaschen, die über reflektierende Details verfügen. Mehrere Varianten stehen bereit.

für 12,99 Euro. Besteht aus zwei Hecktaschen, die über reflektierende Details verfügen. Mehrere Varianten stehen bereit. Abus-Kabelschloss für 12,99 Euro. Das „Steel-O-Flex AC Lock 5302“ besteht aus Stahl und einer Ummantelung aus Kunststoff. Zwei Schlüssel sind mit dabei.

für 12,99 Euro. Das „Steel-O-Flex AC Lock 5302“ besteht aus Stahl und einer Ummantelung aus Kunststoff. Zwei Schlüssel sind mit dabei. Fahrradsattel ab 9,99 Euro. Lidl hat verschiedene Fahrradsättel im Programm, die für Mountainbikes, City- und Trekking-Räder gedacht sind.

ab 9,99 Euro. Lidl hat verschiedene Fahrradsättel im Programm, die für Mountainbikes, City- und Trekking-Räder gedacht sind. Fahrradtasche für 14,99 Euro. Wasserabweisend und mit reflektierenden Elementen. Je nach Modell für Gepäckträger oder Lenker konzipiert.

für 14,99 Euro. Wasserabweisend und mit reflektierenden Elementen. Je nach Modell für Gepäckträger oder Lenker konzipiert. Fahrradanhänger ab 333,94 Euro. Als Einsitzer oder Zweisitzer zu bekommen, die sich preislich aber kaum unterscheiden. Ein 5-Punkt-Gurtsystem ist mit dabei.

Diese Fakten über Lidl kanntet ihr bestimmt noch nicht:

5 Fakten über Lidl, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 8. August

Ab heute gibt es wieder viele neue Angebote bei Lidl. Spielwaren und Bekleidung stehen in dieser Woche im Mittelpunkt.

Kinder-Sitzgruppe für 34,99 Euro. Bestehend aus einem Tisch und zwei Stühlen. Die Beine sind aus massivem Kiefernholz. Kinder-Drehstuhl für 59,99 Euro. Mit kindgerechter, ergonomisch geformter Rückenlehne und leichtgängigen Doppelrollen ausgestattet. Tipi-Regal für 34,99 Euro. In einer weißen oder grauen Ausführung zu bekommen. Das Regal besteht aus Kiefernholz und verfügt über vier Einschübe. Spielesammlung für 10,99 Euro. Hier sind viele Klassiker zu finden. Die Spiele lassen sich alle in der mitgelieferten Holzbox verstauen. Standtafel für 24,99 Euro. Kann beidseitig beschrieben oder bemalt werden. Rahmen und Beine bestehen aus unbehandeltem Kiefernholz. Spielwerkbank für 59,99 Euro. Besteht aus 74 teilen und kann sogar manche Sounds abspielen. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Kinderküche für 59,99 Euro. Mit umfangreichem Küchenzubehör und zwei batteriebetriebene Herdplatten. Ab 3 Jahren geeignet. RC-Fahrzeug für 19,99 Euro. Fährt sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Für Kinder ab 6 Jahren.



Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Lego-Regal für 14,99 Euro. In blauer, roter oder Weißer Ausführung zu haben. Das Regal ist im Lego-Baustein-Design gehalten.

für 14,99 Euro. In blauer, roter oder Weißer Ausführung zu haben. Das Regal ist im Lego-Baustein-Design gehalten. Aufbewahrungsregal für 19,99 Euro. Mit kindgerechten Boxen und farbenfroh gehalten. Das Regal kommt auf eine Breite von 66 cm.

für 19,99 Euro. Mit kindgerechten Boxen und farbenfroh gehalten. Das Regal kommt auf eine Breite von 66 cm. Leuchte für 9,99 Euro. Sorgt für ein warmweißes Licht. Mit dreh- und neigbarem Federgelenk-Arm sowie einem Industrial-Design.

für 9,99 Euro. Sorgt für ein warmweißes Licht. Mit dreh- und neigbarem Federgelenk-Arm sowie einem Industrial-Design. Lidl-Connect-Starterpaket für 4,99 Euro. Um die Hälfte reduziert ist das Starterpaket im Vodafone-Netz zu bekommen. Die Aktion läuft bis zum 28. August.

für 4,99 Euro. Um die Hälfte reduziert ist das Starterpaket im Vodafone-Netz zu bekommen. Die Aktion läuft bis zum 28. August. Damen-Pantoletten für 7,99 Euro. Mit anatomisch geformtem Fußbett und EVA-Laufsohle. Drei Varianten stehen zur Auswahl.

für 7,99 Euro. Mit anatomisch geformtem Fußbett und EVA-Laufsohle. Drei Varianten stehen zur Auswahl. Herren-Bermuda für 9,99 Euro. Sweathose, die wie eine Jeans aussieht. Kunden haben die Wahl zwischen Blau, Hellblau und Schwarz.

für 9,99 Euro. Sweathose, die wie eine Jeans aussieht. Kunden haben die Wahl zwischen Blau, Hellblau und Schwarz. T-Shirt bis 4XL für 4,99 Euro. Mit oder ohne Druck erhältlich. Das T-Shirt steht nur in großen Größen zwischen XL und 4XL bereit.

für 4,99 Euro. Mit oder ohne Druck erhältlich. Das T-Shirt steht nur in großen Größen zwischen XL und 4XL bereit. Sweatjacke bis 4XL für 9,99 Euro. Auch diese Jacke gibt es nur in Größen zwischen XL und 4XL. Vorne ist eine Kängurutasche zu finden.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 4. August

Ab Donnerstag stehen wieder viele neue Angebote bei Lidl bereit. Technik und die Küche stehen im Mittelpunkt.

Smart-TV von Samsung ab 399 Euro. Der 4K-Fernseher steht in fünf Varianten bereit, die zwischen 399 und 999 Euro liegen und sich bei der Bilddiagonale unterscheiden. Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

ab 399 Euro. Der 4K-Fernseher steht in fünf Varianten bereit, die zwischen 399 und 999 Euro liegen und sich bei der Bilddiagonale unterscheiden. Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei. Samsung Galaxy A13 für 139 Euro. Das Handy bietet einen 6,6-Zoll-Bildschirm und eine 50-MP-Hauptkamera. Zwei SIM-Karten können parallel betrieben werden.

für 139 Euro. Das Handy bietet einen 6,6-Zoll-Bildschirm und eine 50-MP-Hauptkamera. Zwei SIM-Karten können parallel betrieben werden. Apple iPhone 12 für 719 Euro. Die Displaygröße dieses iPhones liegt bei 6,1 Zoll. Als Speicherplatz stehen 64 GB bereit. 5G wird unterstützt.

für 719 Euro. Die Displaygröße dieses iPhones liegt bei 6,1 Zoll. Als Speicherplatz stehen 64 GB bereit. 5G wird unterstützt. Xiaomi Redmi 9AT für 107 Euro. Mit einer starken Akkulaufzeit und einem 6,53-Zoll-Display. Ein Starterpaket für Lidl Connect gibt es kostenfrei dazu.

für 107 Euro. Mit einer starken Akkulaufzeit und einem 6,53-Zoll-Display. Ein Starterpaket für Lidl Connect gibt es kostenfrei dazu. Lenovo-Tablet für 194,32 Euro. Das Lenovo Tab M10 FHD Plus der zweiten Generation unterstützt LTE und hat einen Touch-Bildschirm, der auf eine Diagonale von 10,3 Zoll kommt.

für 194,32 Euro. Das Lenovo Tab M10 FHD Plus der zweiten Generation unterstützt LTE und hat einen Touch-Bildschirm, der auf eine Diagonale von 10,3 Zoll kommt. Asus-Notebook für 379 Euro. Das Vivobook hat Windows 11 vorinstalliert. Der Bildschirm bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll und löst mit Full HD auf.

für 379 Euro. Das Vivobook hat Windows 11 vorinstalliert. Der Bildschirm bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll und löst mit Full HD auf. Lenovo-Monitor für 149 Euro. Das LC-Modell kommt auf 27 Zoll, die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Pixel. Dem Hersteller nach liegt die Reaktionszeit bei 4 ms.

für 149 Euro. Das LC-Modell kommt auf 27 Zoll, die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Pixel. Dem Hersteller nach liegt die Reaktionszeit bei 4 ms. Bluetooth-Freisprechanlage für 14,99 Euro. Einfaches Laden über den Kfz-Zigarettenanzünder. Die Gesprächszeit liegt bei bis zu 10 Stunden.

Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)

Wasserkocher für 19,99 Euro. Mit Elementen, die in einer Holzoptik gehalten sind. Das Fassungsvermögen beträgt laut Hersteller 1,7 l, die Kochzeit liegt bei unter 3 Minuten.

für 19,99 Euro. Mit Elementen, die in einer Holzoptik gehalten sind. Das Fassungsvermögen beträgt laut Hersteller 1,7 l, die Kochzeit liegt bei unter 3 Minuten. Toaster für 22,99 Euro. Ebenfalls in Holzoptik. Beim Bräunungsregler stehen sechs Stufen zur Verfügung, die Leistungsaufnahme liegt bei 980 Watt.

für 22,99 Euro. Ebenfalls in Holzoptik. Beim Bräunungsregler stehen sechs Stufen zur Verfügung, die Leistungsaufnahme liegt bei 980 Watt. Küchenwaage für 7,99 Euro. Mit großem LC-Display. Abschaltautomatik und Zuwiegefunktion sind bei der Waage mit von der Partie.

für 7,99 Euro. Mit großem LC-Display. Abschaltautomatik und Zuwiegefunktion sind bei der Waage mit von der Partie. Stabmixer für 17,99 Euro. Die Geschwindigkeit ist bei diesem Modell stufenlos einstellbar. Mixen, Pürieren und Zerkleinern sind möglich.

für 17,99 Euro. Die Geschwindigkeit ist bei diesem Modell stufenlos einstellbar. Mixen, Pürieren und Zerkleinern sind möglich. Salz- oder Pfeffermühle für 7,99 Euro. Vier Farben stehen zur Auswahl. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, der Mahlgrad lässt sich einstellen.

für 7,99 Euro. Vier Farben stehen zur Auswahl. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, der Mahlgrad lässt sich einstellen. Aluminium-Pfanne für 15,99 Euro. Bietet einen Durchmesser von 28 cm. Eine Anti-Haft-Beschichtung ist vorhanden. Die Pfanne kann in die Spülmaschine gegeben werden.

für 15,99 Euro. Bietet einen Durchmesser von 28 cm. Eine Anti-Haft-Beschichtung ist vorhanden. Die Pfanne kann in die Spülmaschine gegeben werden. Aluminium-Kochtopf für 26,99 Euro. Das Volumen liegt laut Hersteller bei 3,2 l, der Durchmesser bei 24 cm.

für 26,99 Euro. Das Volumen liegt laut Hersteller bei 3,2 l, der Durchmesser bei 24 cm. Metallregal für 27,99 Euro. Ideal in Kombination mit Küchengeräten geeignet. Das Regal ist ausziehbar und verfügt über Saugnäpfe für einen besseren Stand.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 1. August

Von Montag an gibt es wieder neue Angebote bei Lidl. In dieser Woche stehen die Werkstatt und das Büro im Mittelpunkt.

Akku-Bohrschrauber-Set für 69,99 Euro. Mit 12-V-Lithium-Ionen-Akku. Das Set besteht aus zwei Akkus, 39 Bits und einem Ladegerät. Bohr- und Meißelhammer für 54,99 Euro. Leistet bis zu 1.050 Watt und schafft dabei 5.300 Umdrehungen in der Minute. Akku-Rasenmäher für 59,99 Euro. Immerhin 10 Euro günstiger als sonst wird der batteriebetriebene Rasenmäher angeboten. Für Rasenflächen bis 50 m² geeignet. Akku-Heckenschere für 79,99 Euro. Ganz ohne Kabel kommt diese Heckenschere aus, die eine Schnittlänge von 58 cm bietet. Akku-Kettensäge für 59,99 Euro. Ohne Benzin, dafür aber mit Strom. Zum Pflanzenschnitt, zum Schneiden von Brennholz oder zur Abfallbeseitigung geeignet. Akku-Druckreiniger für 49,99 Euro. Lidl bietet das Gerät 23 Prozent günstiger als sonst an. Der Druckreiniger schafft 25 bar. Nass- und Trockensauger für 29,99 Euro. Als multifunktionales Reinigungsgerät konzipiert. Mit 12-Liter-Behälter aus Edelstahl. Akku-Kaffeemaschine für 29,99 Euro. Unterwegs schnell eine Tasse Kaffee zuzubereiten, geht hier ganz einfach. Der Wasserbehälter kommt auf 240 ml.



Neue Angebote bei Lidl (Bildquelle: Lidl)