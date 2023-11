Lidl verkauft kleinen Gasgrill mit zwei Brennern besonders günstig

Es muss nicht immer ein riesiger Gasgrill mit vielen Brennern sein. Manchmal reicht auch ein kleiner Gasgrill, den ihr bei Bedarf mitnehmen könnt und der kein Vermögen kostet. Genau so ein Modell von Tepro gibt es bei Lidl aktuell zum günstigen Preis.

Lidl verkauft kleinen Tepro-Gasgrill für 100 Euro

Wenn ihr einen kompakten Gasgrill sucht, der aber trotzdem eine hohe Leistung bietet und bei Bedarf schnell wieder abgebaut ist, dann könnt ihr aktuell bei Lidl zugreifen. Dort wird der Tepro Chicago mit zwei Brennern zum Preis von nur 100,11 Euro verkauft, wenn ihr den Gutschein SPAREN nutzt (bei Lidl anschauen). Die Versandkosten sind dabei schon mit eingerechnet.

Der Preis für diesen Gasgrill ist sehr gut. Andere Händler wie Netto wollen 160 Euro haben (bei Netto anschauen), bei Amazon werden 155 Euro fällig (bei Amazon anschauen). Hier ruft Lidl also einen richtig starken Preis auf. Das Angebot kann aber auch schnell vergriffen sein, da es sich um einen Black-Friday-Deal handelt. Weitere Angebote von Lidl findet ihr hier.

Ein Gasgrill besitzt viele Vorteile:

Was leistet der Tepro-Gasgrill?

Ihr bekommt hier einen wirklich praktischen Gasgrill mit einer Grillfläche von knapp 48 x 35 Zentimetern. Das reicht aus, um mehrere Leute an einem schönen Grillabend zu versorgen. Da ihr mit Gas grillt, könnt ihr auch immer wieder nachlegen, ohne neu anheizen zu müssen. Es ist ein Deckel vorhanden, in dem nicht nur ein Thermometer sitzt, sondern es sind auch Verschlüsse angebracht, sodass ihr den Grill sichern und so einfach transportieren könnt. Jeder Brenner kann einzeln gesteuert und die Hitze gut reguliert werden.

Zum Lieferumfang des Tepro-Gasgrills von Lidl gehören ein Schlauch und die Regler. Der Gasgrill arbeitet mit 50 mbar, sodass ihr normalgroße Gasflaschen anschließen könnt. Im Vergleich zu den kleinen Gaskartuschen spart ihr so viel Geld. Insgesamt also ein vernünftiger Grill, mit dem ihr gut aufgestellt seid und viel Spaß beim Grillen haben werdet.