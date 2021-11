„Harry Potter: Wizards Unite“-Entwickler Niantic hat bekannt gegeben, dass das mobile AR-Spiel bereits zeitnah eingestellt wird. Bis dahin könnt ihr euch aber über ein paar schöne Boni freuen.

Wizards Unite: App verschwindet bald aus den App-Stores

Bereits am 6. Dezember soll das Spiel aus den App-Stores entfernt werden. An diesem Tag werden auch die In-Game-Käufe nicht mehr verfügbar sein. Am 31. Januar 2022 werden die Server dann nach zwei Jahren komplett abgeschaltet.

„Nicht alle Spiele sind dazu bestimmt, ewig zu dauern. Unser Ziel bei Harry Potter: Wizards Unite“ war es, die Magie der Zaubererwelt für Millionen von Spielern zum Leben zu erwecken, während sie nach draußen gingen und ihre Nachbarschaft erkundeten. Das haben wir gemeinsam geschafft, indem wir einen zweijährigen erzählerischen Handlungsbogen geliefert haben, der bald abgeschlossen sein wird“, schreibt Niantic auf der offiziellen Webseite.

Einen offiziellen Grund gibt es nicht, allzu schlecht scheint es allerdings nicht um das Spiel zu stehen. Laut der Seite Sensor Tower waren sowohl Android- als auch iOS-Nutzer ziemlich zufrieden mit Harry Potter: Wizards Unite.

In den letzten Wochen bekommt ihr einige Boni spendiert

Um die letzten Wochen noch einmal richtig genießen zu können, hat Niantic ein paar Überraschungen für euch. Ihr könnt euch sowohl über mehr Belohnungen sowie zahlreiche Events freuen.

Alle Belohnungen der Täglichen Aufträge werden erhöht

Die Brauzeiten aller Tränke werden mit Meister-Anmerkungen um 50% reduziert

Die tägliche Obergrenze, um Geschenke zu versenden und zu erhalten wird entfernt

Baruffios Gehirnelixiergibt nun 3x Spieler-EP

1920er Portschatullen erscheinen öfter auf der Karte und die damit verbundenen Fragmente werden verdoppelt

Zauberenergie und Zutaten erscheinen öfter auf der Karte

Im November und Dezember warten außerdem zahlreiche Events auf euch:

November

Tödliches Erzwächter-Event: Dolores Umbridge

Brillantes Event: Der Halbblutprinz Teil Eins

Tödliches Erzwächter-Event: Lucius Malfoy

Brillantes Event: Der Halbblutprinz Teil Zwei

Dezember

Tödliches Erzwächter-Event: Bellatrix

Jagd nach den Horkruxen Teil Zwei

Tödliches Erzwächter-Event: Voldemort

Brillantes Event: Die Heiligtümer des Todes Teil Eins

Events zu den Feiertagen

Brillantes Event: Die Heiligtümer des Todes Teil Zwei

Im Januar werden dann mehr Details zu zusätzlichen Spieländerungen bekannt gegeben.

