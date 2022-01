Wann erscheint Hogwarts Legacy denn nun? Publisher Warner Bros. reagiert indirekt auf die Gerüchte um die Release-Verschiebung und nennt einen klaren Zeitraum, in dem das Rollenspiel erscheinen soll.

In zwei offiziellen Beiträgen reagiert Publisher Warner Bros. auf Gerüchte, die besagen, dass Hogwarts Legacy nicht mehr dieses Jahr erscheint. Auf der beliebten Seite Wizarding World ist kürzlich ein Post online gegangen, in dem der Release-Zeitraum auf das Jahr 2022 festgelegt wird – also doch keine Verschiebungen? Offiziell geplant scheint dementsprechend weiterhin dieses Jahr zu sein.

Gleichfalls hat der brasilianische Twitter-Account von Warner Bros. Hogwarts Legacy zu den Spielen gezählt, die 2022 erscheinen sollen:

Kurz gesagt: Warner Bros. scheint weiterhin mit einem Release im Jahr 2022 zu rechnen. Wann genau das Hogwarts-Rollenspiel dieses Jahr erscheinen soll, wurde allerdings nicht im Detail besprochen.

Originale Nachricht vom 17. Januar 2022

Insider glauben, der Release wird verschoben

Immer mehr Gerüchte deuten daraufhin, dass Hogwarts Legacy nicht mehr 2022 erscheint. In einer Podcast-Folge von Sacred Symbols erklärt der Industrieveteran Colin Moriarty, dass das Harry-Potter-RPG wohl in ernsthaften Schwierigkeiten stecke. Er habe gehört, dass das Spiel nicht mehr dieses Jahr erscheinen soll.

Hintergrund seien Informationen, die er von jemanden aufgeschnappt habe, der an der Entwicklung des Spiels beteiligt sei. Beweise liefert er nicht und auch der Herausgeber Warner Bros. Entertainment hat sich noch nicht zu dem Gerücht geäußert.

Hogwarts Legacy: Release 2022 oder 2023?

Vor einigen Tagen hatte der Twitter-Account AccountNGT bereits darauf hingewiesen, dass Entwickler Avalanche Software gerade einen Lokalisationsproduzenten für Hogwarts Legacy sucht. Ob das jedoch ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist, sei dahingestellt – immerhin dauert die Übersetzung eines Spiels ebenso eine Weile, ganz besonders, wenn es sich um einen Blockbuster wie Hogwarts Legacy handelt.

In den letzten Tagen sind außerdem Gerüchte um eine baldige PlayStation-Präsentation zu Tage getreten. Branchen-Insider Tom Henderson etwa fasst zusammen, dass das nächste Sony-Event im Februar stattfindet und wahrscheinlich ziemlich groß werden wird:

„Die momentanen Gerüchte deuten darauf hin, dass das nächste Sony-Event im Februar stattfinden könnte – basierend auf jenen Events, die diesen Monat stattgefunden haben und auf den Daten der vorherigen PlayStation-Events. Es wird wahrscheinlich eine State of Play sein, aber die hat das Potential ziemlich groß zu werden.“

Wann genau Hogwarts Legacy erscheint, könnt ihr also bereits im Februar erfahren. Und sollte das Harry-Potter-Rollenspiel nicht während der State of Play zu sehen sein – nun, das wäre sicherlich auch ein Zeichen. Und zwar kein gutes.