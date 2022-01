Nutzer der App Post & DHL können sich in diesen Tagen auf eine praktische Funktion freuen. Sie soll mit dem nächsten Update auf Version 8.0 Einzug auf iPhones und Android-Smartphones halten. App-Nutzer werden dann jederzeit und überall über anstehende Briefe informiert.

Post & DHL: Briefankündigung hält Einzug in der App

Nutzerinnen und Nutzer der App Post & DHL kriegen mit dem nächsten Update ab sofort eine neue Funktion spendiert: Die Briefankündigung kommt nach dem bekannten Vorbild der Paketankündigung aufs Smartphone. App-Nutzerinnen können so vorweg erfahren, ob und wann sie Post erhalten.

Dabei geht der Service über die bloße Information hinaus: Zusätzlich können Nutzer ein digitales Foto ihres Briefes erhalten, sodass sie direkt wissen, was da auf dem Weg zu ihnen ist. Dabei werde automatisiert noch in Sortierzentren der Post ein Bild des Umschlags erstellt, der Brief jedoch nicht geöffnet (Quelle: Deutsche Post DHL Group). Das Verfahren sei datenschutz- und sicherheitstechnisch unbedenklich.

Version 8.0 der Post-&-DHL-App soll in den kommenden Tagen verteilt werden, inklusive der neuen Funktion. Die kann damit aber nicht sofort genutzt werden, es bedarf zuvor der Registrierung. Die können interessierte Kunden direkt in der App vornehmen. Ein Brief wird dann per Post zugestellt, um die hinterlegte Adresse zu prüfen. Ist die Freischaltung erfolgt, kann es losgehen.

Digitale Briefkopie weiter nur für GMX- und WEB-Kunden

Seit Sommer 2020 können einige Kunden die Funktion in dieser Form bereits nutzen. Wer ein E-Mail-Postfach bei WEB.de oder GMX besitzt, konnte sich Briefankündigungen anzeigen lassen. Eine Funktion bleibt aber weiterhin exklusiv: Die digitale Kopie des Briefinhalts bleibt WEB- und GMX-Kunden vorbehalten. Hier wird der Brief auf Wunsch schon vor Zustellung geöffnet und als PDF per E-Mail zugestellt. Einige Tage später findet sich das Original im Briefkasten.

Mit dem Schritt wollen Post und DHL die App weiter zum zentralen Kundenportal ausbauen. Diverse Funktionen sind inzwischen darüber möglich, neben den Sendungsankündigungen etwa Briefmarken zu kaufen und Live-Tracking. Für Kunden, die aktiv Packstationen nutzen, wird sie unverzichtbar.