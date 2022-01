Schreibt man ein Dokument, kommt es vor, dass man auf Sonderzeichen angewiesen ist, die sich auf Anhieb nicht auf der Tastatur wiederfinden lassen. Das Euro-Zeichen ist üblicherweise noch auf der Keyboard abgebildet und lässt sich mit dem entsprechenden Tastenkürzel in einen Text einfügen. Das geschwungene Unendlich-Zeichen ist auf Anhieb hingegen nicht auf der Tastatur zu finden.

Bei dem Unendlich-Zeichen handelt es sich um die liegende Acht. Wer versuchen sollte, die 8-Taste aus seiner Tastatur auszubauen und quer wieder einzulegen, wird nicht viel Erfolg bei der Eingabe des Unendlich-Zeichens haben. Wir zeigen euch daher, wie ihr das Unendlich-Zeichen per Tastenkombination in Word und Co. sowie auf dem Smartphone mit der Tastatur auf den

Bildschirm bringen könnt. Falls ihr das Symbol nur einmalig benötigt, könnt ihr es auch einfach hier kopieren: ∞ / Zeichen als Emoji kopieren: ♾️

Unendlich-Zeichen in Word und Co. per Tastatur am PC schreiben und Tastenkombination erstellen

Wollt ihr das Unendlich-Zeichen in Word verwenden, wählt aus der Menüleiste „Einfügen“ und dort die Funktion „Symbol“. Hier sollte sich in der Auflistung der Symbole auch das Unendlich-Zeichen wieder finden lassen. Beachtet jedoch, dass das Zeichen nicht in jeder Schriftart enthalten sein muss. In den gängigen Windows-Schriftarten Times New Roman, Arial oder Calibri findet ihr das Zeichen aber ohne lange Suche.

Wollt ihr das Unendlich-Symbol häufiger über die Tastatur verwenden, solltet ihr einen Unendlich-Zeichen-Shortcut einrichten. Klickt hierzu auf dem oben beschriebenen Weg auf „Weitere Symbole“ und sucht das entsprechende Zeichen aus. Links unten findet sich nun die Funktion „Tastenkombination“, wo ihr ein Tastenkürzel für das Unendlich-Zeichen, aber auch für alle anderen aufgeführten Sonderzeichen einrichten könnt.

Wenn ihr das Unendlich-Symbol in anderen Anwendungen verwenden wollt, kopiert es einfach aus dem Word-Dokument heraus und fügt es in das entsprechende Textfeld ein. So könnt ihr alle Sonderzeichen z. B. auch bei Facebook oder anderen Messengern benutzen, ohne lange nach dem Tastenkürzel suchen zu müssen.

Übrigens, auch für das eingangs erwähnte Entspricht-Zeichen und Copyright-Zeichen, aber auch das Daumen Hoch-Symbol haben wir entsprechende Anleitungen parat. Auch eine Übersicht, wie ihr auf dem Mac Sonderzeichen handhabt, halten wir in unserem Archiv für euch bereit. Erfahrt bei uns auch, wie in Word und Co. ein senkrechter Strich und das Peace Zeichen geschrieben werden.

Unendlich-Zeichen mit Smartphone und iPhone

Auch mit einem mobilen Gerät kann man natürlich das entsprechende Zeichen schreiben. Allerdings befindet sich das Unendlich-Zeichen nicht in der Tastatur für Smartphones oder iPhones. Aus diesem Grund muss man einen kleinen Umweg gehen, um das Symbol zu schreiben. Schnell und einfach bekommt ihr das Symbol, indem ihr das Unendlich-Zeichen oben kopiert und dann an eine gewünschte Stelle, zum Beispiel in WhatsApp oder Facebook über die Zwischenablage des iPhones oder Android-Geräts einfügt.

Alternativ könnt ihr das Zeichen als Emoji einfügen: ♾️. Ihr findet den „Infinity“-Emoji in der Smiley-Sammlung eurer Handy-Tastatur. Aktuelle Tastaturen-Apps bieten eine einfache Such-Funktion. So müsst ihr nicht lange durch die unzähligen Emoijs scrollen, sondern sucht einfach nach „Unendlich“, um das passende Bild zu finden.