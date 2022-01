„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, adipisci velit“ – dieser Text dürfte vielen im Internet, in der Zeitung oder auf Dokumenten anderer Art schon einmal begegnet sein. Doch was bedeuten diese Worte und gibt es eine deutsche Übersetzung?

Microsoft Office 2013 Facts

Die Wortreihe „Lorem ipsum“ ist ein beliebtes Werkzeug für Layouter und Designer und wird in der Regel als Platzhalter, beziehungsweise Blindtext verwendet.

Bilderstrecke starten (9 Bilder) Einladungskarten selbst gestalten: Kostenlos, online und mit Tools

Lorem ipsum auf Deutsch: Die Übersetzung

Auch wenn die Wörter es vermuten lassen, handelt es sich bei „Lorem Ipsum“ nicht um einen Text in lateinischer Sprache. Tatsächlich ist der Text in überhaupt keiner Sprache verfasst. Er hat dementsprechend auch keine Bedeutung. Eine genaue und sinnvolle Übersetzung für Lorem Ipsum gibt es nicht. Jagd man die Textpassagen durch den Google Übersetzer, erhält man ein Kauderwelsch in Deutsch. Dabei wurde die Übersetzung in den vergangenen Jahren geändert. So sah es 2014 aus:

Mal sehen, was Uvinisterät, deosn't es in mttaer aber die wrod als Rscheearch an eine, in der Mühe und Schmerzen können jeedn lteter snderon das Wrot das Projekt raed. Auf der anderen Seite und fühlen Schmerz und es drehen, und nur zwei Unternehmen. Lassen paulo kasd gubergren ist keine rosa takimata Ein sehr stolz darauf. Mal sehen, was Uvinisterät, deosn't es in mttaer aber die wrod als Rscheearch an eine, in der Mühe und Schmerzen können jeedn lteter snderon das Wrot das Projekt raed. Auf der anderen Seite und fühlen Schmerz und es drehen, und nur zwei Unternehmen. Lassen paulo kasd gubergren ist keine rosa takimata Ein sehr stolz darauf.

Das spuckt „Google Translate“ heute für „lorem ipsum“ in der Übersetzung von Latein in Deutsch aus:

„Der Schmerz selbst ist Liebe, der Schmerz des Kunden. Aeneas braucht Schmerz. Aeneas Masse Wenn die Berge, deine Heimat und deine Verbündeten und die großen Götter arbeiten werden, wird eine lächerliche Maus geboren. Solange die Katzen noch den Ausgleich haben, die Kids eu, um jeden Preis, sem. Keine Folgen für Masse. Bis der Fuß eben ist, unsere Kunden oder, Bananen oder Denn im Gerechten, im Zen, das, von der Frisur, das giftige Leben, gerecht. Über den weichen Preis des Fußballfußes wurde kein Wort verloren. Ganzzahl Cras dapibus Das Live-Element immer speichern.„

Was bedeutet „Lorem ipsum“ auf Deutsch?

Aber was soll der Text dann? Er gehört zu den Grundwerkzeugen für Setzer und Layouter, die Bücher, Zeitschriften, Webseiten und jegliche andere Designs mit Text gestalten.

Mit den Textbausteinen kann das Design eines Dokuments, einer Schriftart, einer Layout-Arbeit oder ähnlichem vorab betrachtet werden, um den Eindruck zu erhalten, wie ein Schriftbild nach Anfertigen der Arbeit in der Praxis aussehen wird. In dem kleinen Ausschnitt findet man eine ausgewogenen Auswahl an verschiedenen Buchstaben mit verschiedenen Formen und Stärken sowie eine ausreichende Länge, um das Erscheinungsbild von Text- und Schriftarten zu überprüfen.

Word: So vergleicht ihr zwei Dokumente (Tutorial) Abonniere uns

auf YouTube

Auch wenn „Lorem ipsum“ den Eindruck eines hochwissenschaftlichen Textes in Latein vermitteln wird, handelt es sich um einen reinen Phantasietext. Lediglich einige Wörter lassen sich auch tatsächlich lateinischen Wörtern zuordnen. Lorem ipsum soll bereits im 16. Jahrhundert bei Setzern zum Einsatz gekommen sein. Teile des Blindtexts stammen aus dem lateinischen Text „De Finibus Bonorum et Malorum“ aus der Hand des römischen Redners Cicero. Dort findet sich die Passage:

„Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit .“

Dieser Teil heißt auf Deutsch so viel wie „Es gibt niemanden, der den Schmerz selbst liebt, der ihn sucht und haben will, einfach, weil es Schmerz ist“. Im 16. Jahrhundert hat ein Setzer Ciceros ursprüngliche Fassung für einen Mustertext angepasst. Seitdem wird der Text als Vorlage verwendet, um zu ermitteln, an welchen Stellen auf einer Seite Buchstaben und Texte erscheinen sollen. (Quelle: Microsoft).

Lorem Ipsum Generator

Der normale Nutzer stößt meistens nur durch Zufall auf den Text:

Wollt ihr einen eigenen „Lorem ipsum“-Text für euer Projekt verwenden oder Langeweile mit Word totschlagen, könnt ihr einen der vielen „Lorem Ipsum Generatoren“ verwenden. Die Generatoren gibt es online. Word hat jedoch auch einen eigenen Blindtext-Generator. Hier bekommt man allerdings einen anderen Text als „lorem ipsum“. Um Blindtext in Word schreiben zu können, gebt im Dokument lediglich den Inhalt „=rand()“ ein und bestätigt mit der Eingabetaste.

Wollt ihr den „echten“ „Lorem Ipsum“-Inhalt einfügen, nutzt einen der Online-Generatoren:

Auf den Seiten könnt ihr die Länge, Anzahl der Absätze und andere Einstellungen für euren eigenen pseudo-lateinischen Text einstellen und das Ergebnis anschließend einfach aus dem Browser-Fenster kopieren, um es in euer Projekt einzufügen.