Der Pay-TV-Anbieter Sky hat für seine Kunden dieses Jahr ein Weihnachtsgeschenk parat. Nach dem Christfest wird aus Sky Cinema Family ein Pop-Up-Channel für Fans einer fantastischen Filmreihe. GIGA hat die Details.

Sky Deutschland Facts

Bildquelle: Pixabay

Harry Potter, Hermine und Ron in Dauerschleife: Sky machts möglich

Der Pay-TV-Anbieter Sky hat sich für seine Kunden etwas einfallen lassen: Rund um den Jahreswechsel wird aus dem Kanal Sky Cinema Family ein Pop-Up-Channel. Dort zeigt Sky unter dem Titel „Sky Cinema Harry Potter HD“ alle acht Filme über Jungzauberer Harry und seinen Kampf gegen das Böse – und zwar in Dauerschleife. Los geht es am 27. Dezember um 20:15 Uhr mit dem ersten Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“. Ab dann heißt es 24/7 Gleis 9 3/4.

Inoffizielles Harry-Potter-Rezeptbuch bei Amazon ansehen

Wie Sky ankündigt, werden die Filme nicht nur 24 Stunden am Tag in Dauerschleife gezeigt. Sie stehen für Sky-Kunden außerdem auf Abruf bereit und können so angeschaut werden, wann immer die Zeit es zulässt. Angeboten werden sie via Sky Q in Ultra-HD, auch Nutzer von Sky Ticket und Sky X (Österreich) werden die Harry-Potter-Reihe dort finden.

Die Harry-Potter-Welt könnt ihr im neuen Game Hogwarts Legacy erleben:

Harry-Potter-Marathon oder eine Buchverfilmung pro Tag – beides ist möglich

Der Pop-Up-Channel für Harry-Potter-Fans soll sieben Tage lang senden. Wer wirklich tief eintauchen will, kann einen Marathon starten. Dafür müsst ihr allerdings Ausdauer mitbringen, alle acht Filme am Stück dauern über 20 Stunden – Pausen nicht eingerechnet. Oder Kunden nehmen sich die Verfilmung eines Buchs pro Tag vor. Dann nur daran denken, dass am letzten Tag zwei Filme anstehen und entsprechend mehr Zeit einplanen.

Schluss mit der Aktion ist am 3. Januar, danach übernimmt wieder Sky Cinema Family. Wer auch danach nicht von der Zauberwelt lassen will, kann sich auf die neueste Spieleentwicklung freuen. Und auch echte Fans finden sicher noch ungewöhnliche Trivia, die sie noch nicht kennen.