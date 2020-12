Sky Deutschland Facts Dieser Schreck saß tief: Warner und Sky räumen mit Missverständnissen auf, die vielen Kunden des Pay-TV-Senders Sorgen bereitet haben. Zwei Fragen bleiben aber unbeantwortet.

HBO Max macht Netflix Konkurrenz: Enttäuschung für Sky-Kunden?

Mit HBO Max soll im neuen Jahr Warner Medias Streaming-Angebot den europäischen Markt bereichern. Das haben die Verantwortlichen im Rahmen des Web Summit 2020 angekündigt. Besonders spannend dürfte der neue Player vor allem aus einem Grund sein: Warner Media, zu dem auch das Filmstudio Warner Bros. gehört, hat bekannt gegeben, dass in 2021 alle Filme parallel im Kino und als Stream veröffentlicht werden.

Der Haken ist, dass dieses Angebot zunächst nur in den USA gilt. Ob und wann Warners Kinofilme auch bei HBO Max Deutschland gezeigt werden, ist noch nicht geklärt. Außerdem laufen diverse HBO-Serien hierzulande bei Sky. Sky-Nutzer, die HBO-Produktionen streamen wollen, haben also keinen Bedarf für einen zusätzlichen Streaming-Service. Auch Neukunden werden genau überlegen, ob das Angebot von HBO Max zu Anfang überzeugen kann. Anders wird es aussehen, wenn HBO bestehende Lizenzen nicht verlängert. Denn dann laufen künftig Serien wie Watchmen und die Sopranos exklusiv bei HBO Max. Der Streaming-Dienst aus dem Hause Warner könnte für Sky damit zum Problem werden.

Ob HBO Max zu Anfang jedoch allein mit neuen Filmen punkten kann, ist fraglich. Obwohl sich sicherlich viele Filmfans mal wieder auf eine Neuerscheinung freuen. Testen können die Verantwortlichen das an Wonder Woman 1984. Der startet in den USA schon am 25. Dezember parallel im Kino und als Stream und könnte zum Vorbild werden.

Wann startet HBO Max in Deutschland?

Der Chef von HBO Max Global Andy Forssell gab kein konkretes Startdatum an. HBO Max werde in Europa und Lateinamerika in der zweiten Jahreshälfte 2021 starten. Zum Ende des Jahres sollen dann „beide Regionen sehr aktiv sein“ – demnach dürfte es auch in Deutschland zwischen Juli und Dezember 2021 so weit sein.