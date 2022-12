Viele Menschen in Deutschland haben Angst, dass es im Winter zu großflächigen Stromausfällen und sogenannten Blackouts kommt. Dass die Gefahr dafür in Deutschland sehr gering ist, war schon vorher klar. Doch jetzt hat Bundeswirtschaftsminister Habeck neue Details genannt, die viele Menschen beruhigen dürften. Ein Detail ist besonders spannend. Es betrifft unsere französischen Nachbarn.

Habeck: Kein Blackout in Deutschland

Seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat und die Gasversorgung nach Deutschland im Grunde komplett abgeschnitten wurde, hat sich erst so richtig gezeigt, wie abhängig Deutschland von Russland ist. In kürzester Zeit hat es die Regierung aber geschafft, sich von dieser Abhängigkeit zu lösen und viele große Probleme gelöst. Das bestätigt Bundeswirtschaftsminister Habeck jetzt auch offiziell.

„Die Verfügbarkeit von Energie für die elektrische Stromerzeugung ist für diesen Winter gesichert“, sagte Habeck. Cyberangriffe seien in Szenarien aber nicht einbegriffen. „Das müssen wir mit all dem, was wir aufbringen können, versuchen zu verhindern.“ Deutschland sei sogar in der Lage, Frankreich mit Strom auszuhelfen. (Quelle: ntv/dpa)

Es wird in diesem Winter also nicht zu großflächigen Blackouts oder Stromausfällen kommen. Deutschland produziert sogar so viel Strom, dass Frankreich unter die Arme gegriffen werden kann, die wegen ihrer maroden Atommeiler große Probleme mit der Stromversorgung haben. Es ist also mehr als genug Energie für unser Land da, sodass sich im Normalfall niemand sorgen um die Stromversorgung machen muss.

Falls ihr euch trotzdem absichern wollt, könnt ihr euch einen Solargenerator anschaffen:

Jackery Explorer: Tragbare Powerstations für Solarstrom im Hands-On – GIGA@IFA Abonniere uns

auf YouTube

Strompreise in Deutschland steigen massiv

Auch wenn die Stromversorgung in Deutschland gesichert ist, ändert das nichts an der Tatsache, dass der Preis für Strom zum 1. Januar 2023 massiv steigen wird. Sehr viele Energieversorger erhöhen die Preise deutlich, um über die 40-Cent-Marke zu kommen, wo die Strompreisbremse greift. Ob das alles so rechtens ist oder hier nicht noch Gewinne auf Kosten der Steuerzahler gemacht werden sollen, die somit doppelt bestraft würden, wird sich noch klären müssen. Der Gesetzentwurf für die Strompreisbremse sieht nämlich vor, dass die Energieversorger beweisen müssen, dass die Strompreise rechtens erhöht wurden. Gelingt das nicht, ist die Strompreiserhöhung illegal. Das wird also noch ein nettes Tänzchen im neuen Jahr.