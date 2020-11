Der Braun Series 9 9340s ist einer der beliebtesten und preisstabilsten Elektrorasierer auf dem Markt. Kurz vor dem Black Friday 2020 ist er deutlich reduziert zu haben.

Das passiert selten: Der Braun Series 9 9340s Elektrorasierer hat einen Preisrabatt erhalten. Der für gewöhnlich sehr Preisstabile Premium-Elektrorasierer ist zur Black Friday Week 2020 bei Amazon für nur 205,99 Euro verfügbar. Normalerweise liegt der Online-Bestpreis des Gerätes rund 40 Euro höher.

Ihr wollt noch mehr sparen? Der Braun Series 9 9325s ist eine gute Alternative, die einen ähnlichen Funktionsumfang wie der 9340s mitbringt und aktuell für 164,74 Euro im Angebot ist.

Braun Series 9 9340s: Was den Elektrorasierer besonders macht

Es gibt viele Argumente dafür, wieso Braun das Premiumsegment für Elektrorasierer schon seit Jahren anführt. Die Klingen des Braun Series 9 9340s gleiten dank Titanbeschichtung regelrecht über die Haut. Dank des flexiblen Scherkopfs erreichen die Klingen dabei auch schwierige Stellen, etwa im Kinnbereich.

Der Braun Series 9 9340s kann sowohl zur Trocken- als auch zur Nassrasur verwendet werden. Durch die Nassrasur kann man mit empfindlichen Hauttypen Rötungen und Irritationen vorbeugen. Besonderheit des Braun Series 9: Durch den eingebauten 32-Bit-Chip erkennt der Elektrorasierer automatisch die Bartdichte und kann Barthaare mit unterschiedlicher Wuchsrichtung effizient trimmen.

Der Series 9 von Braun ist ein sogenannter Folienrasierer. Er unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Rotationsrasierer in einem wesentlichen Punkt: Er arbeitet mit Kreisbewegungen. Folienrasierer rasieren mit effizienten Seitwärtsbewegungen auf der und sorgen so für bessere Kontrolle und Präzision beim Rasieren. Auch die Rasur der Koteletten ist auf diese Weise problemlos möglich. Der Braun Series 9 9340s besitzt einen auf der Rückseite integrierten Trimmer, der sich bei Bedarf herausschieben lässt. So können feine Konturen im Bart ohne zusätzliche Gerätschaften herausgearbeitet werden.

Die Reinigung des Braun Series 9 9340s ist leicht. Da der Elektrorasierer zu 100% wasserdicht ist, kann man ihn unter fließendem Wasser ausspülen. Durch die Wasserdichtigkeit ist sogar eine Benutzung unter der Dusche möglich.

Der Akku des Gerätes kann per Schnelladefunktion flott aufgeladen werden und bietet dann eine Betriebszeit von rund 60 Minuten