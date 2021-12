In einem Tag passiert endlich das, worauf die CoD-Community seit Monaten wartet. Warzone bekommt mit der Vanguard-Integration eine neue Map. Gemeinsam mit der Pazifik-Insel gibt es natürlich auch eine neue Season. Was euch dort erwartet, hat Activision nun mit einer Roadmap vorgestellt.

Call of Duty: Warzone Facts

Roadmap zur 1. Season von Warzone Pacific

Call of Duty: Warzone verabschiedet sich bald endgültig von Verdansk. Die neue Map heiß „Caldera“ und steht bereits in den Startlöchern. Falls ihr Besitzer von Call of Duty: Vanguard seid, dürft ihr einen Tag vorher auf die Insel im Pazifik.

Bilderstrecke starten (10 Bilder) 8 Dinge, die Call of Duty: Warzone noch besser machen würden

Startzeiten für Warzone Pacific:

Mit Vanguard: 8. Dezember, 18:00 Uhr

Ohne Vanguard: 9. Dezember, 18:00 Uhr

Mit dem Pacific-Update startet gleichzeitig eine neue Season, das bedeutet neue Operator, neue Waffen und einen Battle Pass für Warzone und auch Vanguard. Hinweis: Bevor es am 8. Dezember losgeht, werden die Server am selben Tag morgens um 06:00 Uhr heruntergefahren, ihr könnt also den kompletten Tag lang nicht spielen.

Neue Inhalte für Warzone Pacific mit Season 1

Neue Map, neue Operator, neue Waffen und viele weitere Inhalte halten mit der ersten Season in Warzone Einzug. Neben der neuen Map bleibt euch Rebirth Island übrigens weiterhin erhalten. Zum Start der Season wird es mit Vanguard Royale einen neuen Modus geben, in dem eure Loadouts nur aus den Vanguard-Inhalten bestehen dürfen. Gleiches gilt für den zweiten neuen Modus Vanguard Resurgence, der die beliebte Respawn-Mechanik auch nach Caldera bringt.

Weitere neue Inhalte:

3 neue Operator

5 neue Waffen Cooper Carbine (Sturmgewehr, Battle Pass: Stufe 15) Gorenko Anti-Tank Rifle (Scharfschützengewehr, Battle Pass: Stufe 31) Sawtooth (Nahkampfwaffe, Battle Pass: Stufe 37) Katana (Nahkampfwaffe, Season-Verlauf) Welgun (Maschinenpistole, Season-Verlauf)

Neue Verträge

Neue öffentliche Events

Neuer Gulag: Wenn ihr gewinnt, nehmt ihr die Gulag-Ausrüstung mit aufs Schlachtfeld.

Ricochet Anti-Cheat-System

Grafik-Update mit Umstellung auf Vanguard-Engine

Eine weitere interessante Neuerung sind die Kampfflugzeuge, die es auf Caldera geben wird. Ihr werdet allerdings nicht gezwungen sein, euch auch ins Cockpit zu setzten, denn es wird auf der Map Flugabwehrgeschütze geben. Wie das Ganze aussieht, könnt ihr unter anderem im neuesten Trailer bestaunen.

Call of Duty: Warzone Pacific Launch Trailer

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).