Für Fans der Horror-Reihe Dead Space gibt es gute Nachrichten. Das damalige Entwickler-Team arbeitet mit The Callisto Protocol an einem neuen Spiel in ähnlichem Setting. Doch was hat das alles mit PUBG zu tun.

Die Dead-Space-Reihe ist unter Horror-Fans sehr beliebt, die Schließung des damaligen Studios Visceral Games durch EA nahm zunächst jede Hoffnung auf einen vierten Teil. Unter dem Studio-Namen Striking Distance stellte dasselbe Team nun den geistigen Nachfolger von Dead Space vor: The Callisto Protocol.

The Callisto Protcol wird ein Story-basiertes Singleplayer-Horror-Survival-Spiel in dem ihr im Jahr 2320 aus einem Hochsicherheitsgefängnis auf dem Jupiter Mond Kallisto entkommen müsst. Das monströse Schrecken euch daran hindern wollen, ist selbsterklärend. Unter dem Trailer auf YouTube reiben sich die Fans bereits die Hände und haben schon so ziemlich jede Anspielung auf Dead Space entdeckt. Zum Beispiel die Namen bei 1:28 K. Daniels und C. Mercer, beides sind Charakter aus Dead Space.

Das PUBG-Universum

Ja, das gibt es offensichtlich, denn in einem Interview mit IGN verriet Studio-Chef Glen Schofield, dass The Callisto Protocol im selben Universum wie Player Unknown's Battlegrounds spielt, nur eben 300 Jahre in der Zukunft. The Callisto Protcol wird aber natürlich ein Singleplayer-Survival-Horror und kein Battle Royal. Zu erwarten ist wohl etwas wie ein Bratpfannen-Easter-Egg und was die reichhaltige PUBG-Lore sonst noch so hergibt.

Der Grund für die eher absurde Verwandtschaft liegt aber eher in der realen Welt als in den Spielen. Striking Distance Studios gehören zum Publisher Krafton zu denen ebenfalls die PUBG Corp. gehört.

Laut Striking Distance wollen sie mit The Callisto Protocol „eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten entwickeln, um die Messlatte für das Survival-Horror-Genre deutlich höher zu legen“ Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, dass Spiel soll erst im Jahr 2022 erscheinen.