Deutschland wird durch das drohende Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 für viele Hersteller von Wärmepumpen zu einem sehr lukrativen Markt. Genau deswegen versuchen jetzt immer mehr Unternehmen auf sich aufmerksam zu machen und spielen ihre Vorteile aus. Ein japanischer Wärmepumpen-Hersteller punktet dabei.

Japanischer Wärmepumpen-Hersteller will Deutschland erobern

Hersteller von Wärmepumpen blicken mit Freude auf Deutschland. In den kommenden Jahren sollen Millionen von Wärmepumpen verbaut und so alte Gas- und Ölheizungen ersetzt werden. Auch in vielen Neubauten kommen bereits nur noch Wärmepumpen zum Einsatz. Deswegen wollen viele Wärmepumpen-Hersteller aus der ganzen Welt in Deutschland aktiver werden. Dazu gehört auch Daikin.

Das über 100 Jahre alte japanische Unternehmen hat jahrelange Erfahrung in Klima- und Heiztechnik und gehört zu den großen Playern auf dem Wärmepumpen-Markt. Jetzt hat Daikin erklärt, dass die Produktionskapazitäten in Deutschland bis 2025 verdreifacht und 500 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Der große Vorteil von Daikin ist, dass das Unternehmen alles selbst macht und nicht auf Zulieferer angewiesen ist.

Hiromitsu Iwasaki, Vizepräsident von Daikin Europe N.V., erklärt: „Daikin ist weltweit der einzige Hersteller, der sowohl Heiz-, Klima- und Kälteanlagen als auch die in diesen Technologien verwendeten Kompressoren und Kältemittel selbst entwickelt und produziert“ (Quelle: Daikin).

Daikin baut dabei sein Werke in Deutschland aus, um nah am Absatzmarkt in Europa zu sein. Denn nicht nur in Deutschland werden immer mehr Wärmepumpen verbaut, sondern auch in anderen europäischen Ländern. Die Verfügbarkeit von Daikin-Wärmepumpen dürfte also in naher Zukunft deutlich besser werden.

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Wärmepumpen dürften bald günstiger werden

Wenn ihr aktuell eine Wärmepumpe verbauen wollt, dann müsst ihr lange darauf warten und sehr viel Geld bezahlen. Experten gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren stark ändern wird. Durch die hohen Investitionen in die Produktion von Wärmepumpen und die Konkurrenz aus dem Ausland wie aus den USA, China oder Japan wird der Markt sich in den nächsten Jahren massiv verändern.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.