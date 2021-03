Simulationen sind bei Gamern immer gefragt. Das Angebot ist dementsprechend groß und viele dieser Spiele werden auch regelmäßig mit neuen Updates und DLCs versehen. So auch der Euro Truck Simulator 2, dessen kommender Inhalt euch in Richtung Osten ziehen wird.

Euro Truck Simulator 2: Auf nach Russland

SCS Software hat mit Heart of Russia eine neue Erweiterung für den Euro Truck Simulator 2 angekündigt. Die neuen Inhalte sollen es euch ermöglichen, das Leben auf den Straßen Russlands zu simulieren. Auf euch wartet allerdings nicht nur grauer Asphalt, laut dem Entwickler könnt ihr euch außerdem auf große Städte, moderne Depots, Natur und atemberaubende historische Gebäude aus der vergangenen sowie jüngeren Zeit freuen.

Euro Truck Simulator 2: Wann erscheint die Erweiterung?

Der Euro Truck Simulator 2 hat euch mit der Russland-Erweiterung Beyond the Baltic Sea Ende 2018 schon einmal nach Russland geschickt, doch bis ihr das Land in eurem Truck näher erkunden könnt, müsst ihr euch noch etwas gedulden. Der Entwickler hat bisher keinen Release-Termin bekannt gegeben.

Auf der Steam-Seite des Spiels betont SCS Software, dass sich das Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet und dass das Team aufgrund eines anderen laufenden Projekts noch nicht komplett ist. Man freue sich allerdings über neue Teammitglieder, die selbst aus Russland kommen – so sollen Authentizitätsfehler ausgeschlossen werden. Der Entwickler betont auf der Steam-Seite außerdem, dass die neue Erweiterung erst dann erscheint, wenn sie wirklich fertig ist. Wir halten euch darüber auf dem Laufenden!

Übrigens: Wenn ihr gern Truck fahrt, könnt ihr das auch auf der PS4. Das Spiel Truck Driver bekommt ihr im PlayStation Store bis zum 11. März 2021 für 27,99 Euro statt 39,99 Euro.

Was sagt ihr zur angekündigten Erweiterung? Habt ihr Lust, das Land zu entdecken oder würdet ihr euch ein anderes lieber wünschen? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt es uns in die Kommentare.