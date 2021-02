Epic Games Facts

Epic Games hat einen neuen Character Creator entwickelt, der das Erschaffen von lebensechten Charaktermodellen ermöglicht. Die ersten Resultate des MetaHuman-Creators sind beeindruckend.

In einem spektakulären YouTube-Video kündigt Epic Games den MetaHuman-Creator an. Das Software-Tool beruht auf der Unreal Engine und soll es ermöglichen, fotorealistische Charaktermodelle in kürzester Zeit zu erstellen.

Der Character Creator von Epic Games soll das Erschaffen von beinahe lebensechten Figuren ganz einfach machen. Das „Unreal Engine“-Tool kann über einen Browser bedient werden und erlaubt es Nutzern, Modelle in wenigen Minuten zu erschaffen und im Anschluss äußerst detailliert, aber dennoch übersichtlich nach individuellen Wünschen zu bearbeiten.

Laut Epic können diese Modelle danach je nach Bedarf animiert werden und könnten so für Videospiele, Fernsehserien, Filme und andere Zwecke genutzt werden.

Schaut euch den spektakulären Character Creator von Epic hier im Video an:

MetaHuman-Creator: Epic liefert zwei Samples

Wie die Charaktermodelle animiert werden können, zeigt Epic in einem weiteren Video auf YouTube – und allein von einem visuellen Standpunkt aus wirkt auch dieser Clip vielversprechend. Die Gesichter der beiden Sample-Modelle scheinen lebensecht, die Haut, Haare und Augen sehen überaus realistisch aus. Allein die Zähne wirken bei peniblem Hinsehen etwas unecht.

Welche Resultate der MetaHuman-Character in der Praxis liefern kann, wird sich noch dieses Jahr zeigen. Epic plant den Character Creator 2021 auf den Markt zu bringen.

