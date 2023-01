Mirror's Edge Catalyst Launch Trailer - Why We Run

Wer keine Lust mehr auf die immer gleichen Open-World-Spiele hat, der sollte schnellstmöglich einen Blick in den PlayStation Store werfen. Dort bekommt ihr aktuell Mirror's Edge Catalyst für schmale 1,99 Euro.

Mirror's Edge Catalyst im Sale

Erinnert ihr euch noch an Mirror's Edge? Das ungewöhnliche Spiel wurde 2008 für sein innovatives Parkour-Gameplay und seine clevere Stilistik weltweit gelobt. Kommerziell konnte Mirror's Edge jedoch nicht überzeugen und so wurde die Marke 2016 mit Mirror's Edge Catalyst rebooted.

Die selbe Idee, aber diesmal mit Open World. Dem Neustart war allerdings ebenfalls kein finanzieller Erfolg vergönnt und Publisher EA ließ die Reihe daraufhin in der Versenkung verschwinden.

Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass Mirror's Edge Catalyst ein wirklich unterhaltsames Spiel ist, welches ihr noch bis zum 19. Januar 2023 für schlappe 1,99 Euro im PlayStation Store kaufen könnt. Regulär kostet das Action-Adventure knapp 20 Euro.

Und bevor jemand fragt: Das zeitlich begrenzte Angebot gilt nur für die PlayStation-Variante. Xbox-Fans und PC-Usern gehen leider leer aus.

Gönnt euch ein einzigartiges Spielgefühl

Mirror's Edge Catalyst vereint, wie schon der Vorgänger, ein recht einzigartiges Parkour-Gameplay mit einer offenen Spielwelt. Als illegaler Kurier ist es eure Aufgabe möglichst schnell von A nach B zu kommen.

Dabei müsst ihr kreativ und vor allem flink denken. Wie kommt man am besten über den Abgrund? Welche Moves könnt ihr gut miteinander kombinieren, um einen rasanten Flow aufzubauen? Denn Geschwindigkeit ist das A und O bei Mirror's Edge.

Präsentiert wird die Spielwelt dabei in knalligen Farben, die nicht nur das Auge erfreuen, sondern euch auch visuell anleiten. Schaut euch dazu am besten den Gameplay-Trailer an, den wir euch oben eingebettet haben. Bekanntlich sagen Bilder mehr als 1.000 Worte.