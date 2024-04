Für 3,99 € kriegen PS4- und PS5-Spieler ein grandioses Mittelalter-RPG

PS4- und PS5-Spieler können sich jetzt im PlayStation Store das Rollenspiel Kingdom Come: Deliverance zum Sparpreis sichern. Für 3,99 Euro kommen Mittelalter-Fans hier voll auf ihre Kosten.

Kingdom Come: Deliverance Facts

Kingdom Come: Deliverance zum unschlagbaren Preis im PlayStation Store

Rollenspielfans haben jetzt im PlayStation Store die Gelegenheit, beim Kauf von Kingdom Come: Deliverance massig zu sparen. Denn das Mittelalter-RPG ist aktuell schlappe 90 Prozent reduziert. Statt 39,99 Euro zahlt ihr nur 3,99 Euro – das Angebot gilt noch bis 25. April 2024 (im PlayStation Store anschauen).

Auch wenn das Mittelalter-RPG inzwischen über sechs Jahre auf dem Buckel hat, fasziniert es auch heute noch mit seiner detailgetreuen, historischen Open World, die nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.

Als Spieler übernehmt ihr die Rolle des Sohnes eines Dorfschmieds, der im Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts in die Wirren eines Bürgerkriegs gerät. Nach der Zerstörung eures Dorfes schließt ihr euch dem Widerstand gegen die Invasoren an, um den Tod eurer Familie und Freunde zu rächen.

Um euch einen ersten Eindruck vom Spiel zu verschaffen, bietet es sich an, einen Blick in den offiziellen Launch-Trailer zu werfen:

Kingdom Come: Deliverance - Launch Trailer

Die Royal Edition von Kingdom Come: Deliverance ist aktuell im PlayStation Store für nur 3,99 Euro anstelle von 39,99 Euro erhältlich. Diese Ausgabe beinhaltet das Hauptspiel sowie alle bislang veröffentlichten DLCs: Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards und A Woman's Lot.

Für wen lohnt sich Kingdom Come: Deliverance?

Kingdom Come: Deliverance ist ideal für all jene, die Bock auf ein Mittelalter-Spiel mit glaubwürdiger Spielwelt haben. Magie oder sonstigen Fantasy-Schnickschnack gibt es nicht. Durch die sorgfältige Rekonstruktion des mittelalterlichen Böhmens bietet Kingdom Come: Deliverance Abwechslung für jene, die sich an den klassischen Fantasy-Welten der Konkurrenz satt gesehen haben.

Was ihr unbedingt vor dem Kauf wissen solltet: Der Einstieg von Kingdom Come: Deliverance ist recht anspruchsvoll. Wer sich nicht die Zeit nimmt, sich in die Systeme einzuarbeiten und hofft, dass alle Spielmechaniken selbsterklärend sind, wird schon bald gegen eine Wand laufen. Könnt ihr euch damit jedoch arrangieren und lasst euch aufs Spiel ein, bekommt ihr ein einzigartiges Mittelalter-RPG geboten, das euch Dutzende Stunden in seinen Bann zieht.

Schon gewusst? Noch dieses Jahr soll der Nachfolger erscheinen:

