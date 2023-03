Ein neues Hintergrundbild bringt wieder Abwechslung in den langweiligen Smartphone-Alltag. Wallpaper-Apps gibt es zwar wie Sand am Meer, doch unser Geheimtipp sticht aus der Masse hervor. Er ist nicht nur kostenlos, sondern bietet auch faszinierende Einblicke in andere Welten.

NASA – vier kleine Buchstaben, die für Abenteuer, Entdeckungslust und die unendlichen Weiten des Weltalls stehen. Jedes Kind kennt die US-amerikanische Weltraumbehörde. Was viele aber nicht wissen: Seit 1995 veröffentlicht die NASA jeden Tag umwerfende Fotos von Sternbildern, Kometen und anderen Objekten aus dem Weltall.

App bringt NASA-Bilder aufs Android-Smartphone

„Astronomy Picture of the Day“ nennt die NASA diese Sammlung (Quelle: NASA). Die atemberaubenden Aufnahmen bieten nicht nur Einblick in faszinierende, ferne Welten – sie eignen sich auch hervorragend als Wallpaper fürs eigene Smartphone.

Wer nicht zur (sehr schlicht gehaltenen) Webseite möchte, kann die Bilder über die Android-App „EveryNASA“ beziehen. Dort lassen sich die NASA-Aufnahmen bequem herunterladen. Aufgeteilt sind die Bilder in die Kategorien neu, beliebt und zufällig.

Beim Tap auf ein Bild bekommt man außerdem eine kleine Erklärung, was genau zu sehen ist und von wem das Bild stammt. Schade ist nur, dass die Beschreibung nicht auf Deutsch ist. Dafür steht aber eine integrierte Übersetzungsfunktion bereit, die recht akkurat funktioniert.

Schön: Über den Datumswähler kann man sich die NASA-Bilder anzeigen lassen, die an einem bestimmten Tag veröffentlicht wurden. Ein stromsparendes Dark Theme für Smartphones mit OLED-Display ist ebenso an Bord wie die Möglichkeit, sich automatisch jeden Tag ein neues Hintergrundbild einstellen zu lassen.

EveryNASA ist kostenlos im Google Play Store erhältlich. Viele Bewertungen hat der App-Neuling noch nicht, doch die bereits vergebenen sind durch die Bank weg positiv: aktuell 4 von 5 möglichen Sternen.