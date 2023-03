Xiaomi ist bekannt dafür, sehr viele Mittelklasse-Smartphones auf den Markt zu bringen, die meist auch schnell wieder in Vergessenheit geraten, weil sie nichts Besonderes sind. Beim Xiaomi Redmi Note 12 Turbo ist das aber anders. Denn hier gibt es Ausstattungsmerkmale, die einige Hersteller nicht einmal in ihren teuersten Smartphones anbieten.

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo vorgestellt

Xiaomi hat kürzlich die Redmi-Note-12-Smartphones in vier Versionen nach Deutschland gebracht. Diese besitzen durchaus ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sind aber auch schon einige Monate alt, nachdem Xiaomi diese im letzten Jahr in China eingeführt hatte. Ganz neu ist hingegen das Redmi Note 12 Turbo, welches wie erwartet zunächst nur für China gedacht ist. Doch dieses Smartphone macht einiges anders, als ihr es von klassischen Mittelklasse-Handys kennt.

Das Xiaomi Redmi Note 12 Turbo gibt es nämlich mit bis zu 16 GB RAM und 1 TB internem Speicher. Normalerweise erhaltet ihr bei Mittelklasse-Handys mit Glück 128 oder 256 GB internen Speicher und 8 GB RAM. Hier hat Xiaomi eine Ausstattung integriert, die ihr so normalerweise nicht bekommt. Gleichzeitig wird das Budget nicht gesprengt, wenn ihr euch für die maximale Ausstattung entscheidet. Die kostet nämlich nur 2.599 Yuan, was umgerechnet knapp 350 Euro entspricht.

Die weitere Ausstattung des Redmi Note 12 Turbo stimmt auch. Ihr bekommt ein schnelles OLED-Display, der Akku misst 5.000 mAh und lässt sich mit 67 Watt zügig aufladen. Dieses Smartphone besitzt sogar noch eine 3,5-mm-Klinkenbuchse und kann mit dem IR-Sender als Fernbedienung verwendet werden. Die Hauptkamera mit 64 MP soll zudem anständige Fotos machen.

Sonderedition für Harry-Potter-Fans

Xiaomi Redmi Note 12 Turbo als Harry-Potter-Edition vorgestellt

Xiaomi bietet das Redmi Note 12 Turbo nicht nur für normale Interessentinnen und Interessenten an, sondern auch in einer Sonderedition für Fans von Harry Potter. Diese bekommen ein besonderes Design und einiges an Zubehör dazu. Ob und wann diese Handys nach Europa und Deutschland kommen, ist nicht bekannt.

