Für Fans von Harry Potter hat Xiaomi eine besondere Edition seines neuen Handys Redmi Note 12 Turbo präsentiert. Hier kann sich nicht nur das besondere Design, sondern auch der Inhalt sehen lassen. Neben einem Hogwarts-Brief und Zauberstab legt der Hersteller noch einen Schal mit in das Paket.

Xiaomi stellt Harry-Potter-Handy vor

Nach der offiziellen Präsentation des Redmi Note 12 Turbo hat der chinesische Hersteller noch eine Sonderedition im Harry-Potter-Design angekündigt. Hier ist nicht nur das Aussehen des Handys selbst angepasst worden, sondern es gibt darüber hinaus noch einiges an Bonusmaterial zu entdecken.

Mit dabei sind unter anderem ein Hogwarts-Brief und ein kleiner Zauberstab. Auch ein Schal im Design von einem der vier Häuser darf nicht fehlen. Selbst das SIM-Tool hat Xiaomi angepasst, es verfügt über eine Gleis-9-3/4-Prägung. Das Handy selbst hat auf der Rückseite der Text Wizarding World und Harry Potter eingraviert, zudem ist das Hogwarts-Emblem zu finden. Auch die Verpackung des Smartphones kann sich sehen lassen.

Einen Schal gibt es mit dazu (Bildquelle: Xiaomi)

Redmi Note 12 Turbo als Harry-Potter-Handy

Bei der Ausstattung des Smartphones selbst hat es keine Änderungen gegeben. Xiaomi hat das 5G-Handy zwar schon vorgestellt, die genauen Spezifikationen aber noch nicht bestätigt. Es ist davon auszugehen, dass ein AMOLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und einer Diagonale von 6,67 Zoll mit von der Partie ist.

Beim Prozessor hat sich der Hersteller wohl für den Snapdragon 7+ Gen 2 entschieden, dem bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Festspeicher zur Seite stehen. Der Akku mit einer Kapazität von 5.500 mAh soll sich mit 67 Watt aufladen lassen. Android 13 mit Xiaomis MIUI 14 ist vorinstalliert (Quelle: 91mobiles).

Das Redmi Note 12 Turbo und die Harry-Potter-Variante sollen noch im März in China in den Verkauf gegeben werden. Möglicherweise wird das Smartphone zu einem späteren Zeitpunkt auch in Europa angeboten.

