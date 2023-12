Für Android-Tablets: Google stellt nützliche Änderung vor

Wenn das Android-Tablet genug Leistung mitbringt, aktiviert der Chrome-Browser jetzt standardmäßig die Desktop-Ansicht von Webseiten. Eine nützliche Neuerung, auf die so mancher Tablet-Besitzer gewartet haben dürfte. Bei Bedarf kann aber immer noch zur mobilen Ansicht umgeschaltet werden.

Premium-Tablets: Chrome jetzt immer im Desktop-Modus

Die Welt der Android-Tablets erlebt eine kleine, aber feine Veränderung: Google Chrome führt den Desktop-Modus als neuen Standard auf Premium-Android-Tablets ein. Diese Neuerung adressiert laut Google die wachsende Popularität großer und leistungsstarker Tablets.

Chrome passt sich damit den veränderten Nutzungsgewohnheiten und Gerätespezifikationen an. In der Vergangenheit war der mobile User-Agent in Chrome für Android der Standard. Dies führte dazu, dass Webseiten in einem festen Darstellungsbereich von 980 Pixeln angezeigt wurden, um eine optimale Lesbarkeit auf verschiedenen Smartphone-Displays zu gewährleisten. Mit dem neuen Update wird der User-Agent in Chrome auf Premium-Tablets automatisch auf eine Desktop-Version umgestellt.

Laut Google trägt dieser Schritt der Tatsache Rechnung, dass Desktop-Webseiten aufgrund ihrer oft umfangreicheren Funktionen besser für die Nutzung auf großen Tablet-Bildschirmen geeignet sind. Mobile Webseiten, die ursprünglich für kleinere Bildschirme und weniger Arbeitsspeicher konzipiert wurden, „schöpfen das Potenzial leistungsfähiger Tablets nicht voll aus“ (Quelle: Chrome for Developers).

Auch auf dem Pixel Tablet wird die Desktop-Ansicht neuer Standard:

Google Chrome: Was ist ein Premium-Tablet?

Google definiert Premium-Tablets als Geräte mit mindestens 8 GB Arbeitsspeicher und einer Bildschirmdiagonale von 10 Zoll oder mehr. Besitzer solcher Android-Tablets können aber weiterhin die mobile Ansicht einer Webseite aufrufen, wenn sie das wollen. In den Einstellungen von Chrome kann zudem festgelegt werden, dass die Desktop-Variante bestimmter Webseiten nie angezeigt wird.

