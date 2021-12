Im Rahmen der Game Awards 2021 präsentierte Geoff Keighley wieder zahlreiche Trailer von Spielen, auf die ihr euch in den kommenden Monaten und Jahren freuen könnt und da sind einige Highlights dabei. Die haben wir für euch zusammengefasst.

Elden Ring Facts

Game Awards: Worauf könnt ihr euch 2022 freuen?

Das Jahr 2021 ist fast zu Ende und 2022 steht bereits kurz bevor. Auch im nächsten Jahr erwarten euch wieder großartige Spiele wie Horizon Forbidden West, Hellblade 2, Elden Ring und viele Weitere. Auch dieses Jahr ist es das primäre Ziel der Game Awards, „die Macher von Spielen zu ehren“, betonte Moderator Geoff Keighley zu Beginn.

Ihr könnt euch auch dieses Jahr über zahlreiche neue Trailer freuen, außerdem ist auch der eine oder andere Release-Termin gefallen. Die Highlights der Show zeigen wir euch in einer praktischen Übersicht.

Eine kunterbunte Mischung

Im Rahmen der Game Awards wurden nicht nur Preise verliehen, es gab auch viel zu sehen, so zum Beispiel zu The King of Fighters XV, das am 17. Februar 2021 für PS4 und PS5, Xbox Series und PC erscheint.

Auf Horror-Fans wartet ein neues Multiplayer-Horror-Spiel, das auf einem der ikonischsten Filme aller Zeiten basiert: The Texas Chain Massacre. Doch jetzt kommen wir zum ersten Highlight.

Monster Hunter Rise: Sunbreak

Monster Hunter Rise: Sunbreak - The Game Awards Teaser

In der kommenden Erweiterung Sunbreak erwarten euch schaurige neue Monster und geheimnisvolle Charaktere, die euch in ein Land voller gefährlicher Abenteuer locken wollen: Elgado.

Voraussichtlich im Sommer 2022 könnt ihr euch auf dieses Abenteuer stürzen.

Nachdem Ninja Theory schon vor einer Weile das Spiel Hellblade 2 angekündigt hatte, war das Adventure-Spiel erst einmal von der Bildfläche verschwunden. In den vergangenen Tagen hat das Studio aber reichlich Gameplay aufgenommen, um euch einen längeren Trailer zu präsentieren.

Senua's Saga: Hellblade 2

Senua’s Saga: Hellblade II Gameplay Reveal - The Game Awards 2021

Ninja Theory präsentierte im Rahmen der Game Awards 2021 spannendes, stimmungsvolles und immersives Gameplay zu Hellblade 2. Wann das Spiel erscheinen wird, ist allerdings noch nicht bekannt.

Star Wars Eclipse

Star Wars Eclipse – Official Cinematic Reveal Trailer

Lucasfilm Games und Quantic Dream veröffentlichten einen ersten Trailer zu Star Wars Eclipse. Das Spiel befindet sich noch früh in der Entwicklung. Bis zum Release werdet ihr euch also noch gedulden müssen.

Solltet ihr Fan von Chavalry 2 sein, könnt ihr das Spiel vom 9. bis zum 12. Dezember kostenlos testen. Chivalry 2 ist ein Multiplayer-Hack-and-Slash-Action-Spiel und erschien am 23. April 2021. Dank des kommenden Weihnachtsfestes könnt ihr euch auf eine witzige Sondermission freuen.

Evil West

Evil West - TGA2021: Gameplay Reveal Trailer | PS5, PS4

Focus Entertainment und Flying Wild Hog präsentierten bei den Game Awards einen Gameplay-Trailer zu Evil West. Ein Dark-Fantasy- und Third-Person-Actionspiel. Geht auf die Jagd nach Monstern und schaltet diese durch gezielte und brutale Combos aus, während ihr euch euren Weg durch den Wilden Westen bahnt.

Evil West erscheint voraussichtlich 2022 für PlayStation 4 und PlayStation 5.

Lost Ark

Lost Ark: Launch Reveal Trailer – The Game Awards

Amazon Games und Smilegate RPG präsentierten heute einen neuen Trailer zum MMORPG Lost Ark.

Das Spiel soll am 11. Februar 2022 auf Steam für PC erscheinen. Besitzer eines Pionierpakets können mit etwas Vorsprung bereits am 8. Februar in Lost Ark eintauchen.

Sollte euch eher der Sinn nach einem Spiel mit einer echten Powerfrau sein, ist vielleicht das kommende Spiel von Monolith Productions und Warner Bros. etwas für euch.

Wonder Woman

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Dieses Open-World-Action-Adventure für Einzelspieler wird die beliebte DC-Superheldin Wonder Woman in den Mittelpunkt stellen. Ihr schlüpft in die Rolle von Diana von Themyscira, um ihre Amazonenfamilie und die Menschen der modernen Welt zu vereinen.

Fans von Final Fantasy 7 Remake Intergrade , die das Spiel gerne auf PC zocken würden, können sich jetzt freuen. Square Enix gab bekannt, dass das Spiel ab dem 16. Dezember bei Epic Games erhältlich sein wird.

, die das Spiel gerne auf PC zocken würden, können sich jetzt freuen. Square Enix gab bekannt, dass das Spiel ab dem 16. Dezember bei Epic Games erhältlich sein wird. Es gab nicht nur Neues zu Spielen zu sehen, auch Filme kamen nicht zu kurz. Solltet ihr euch bereits auf Sonic The Hedgehog 2 freuen, müsst ihr euch nicht mehr allzu lang gedulden. Der Film soll am 8. April 2022 anlaufen.

Alan Wake 2

Alan Wake 2 – Announcement Trailer | The Game Awards 2021

„Monster haben viele Gesichter“, das werdet ihr in Alan Wake 2 feststellen. In dem Survival-Horror-Spiel setzt ihr die Geschichte des Autors fort.

Das Spiel soll 2023 für PC im Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

Auf neues Videomaterial zu Horizon Forbidden West musstet ihr schon eine Weile warten, doch nun ist ein frischer Trailer erschienen.

Horizon Forbidden West

Der externe Inhalt kann nicht angezeigt werden.

Egal ob in der Wüste, im Wasser, im Schnee oder in der Luft. Auf euch warten neue und gefährliche Maschinen, die es zu besiegen gilt. Wann ihr mit Aloy auf dieses Abenteuer gehen könnt, ist leider noch nicht bekannt.

Destiny 2 bekommt mit The Witch Queen eine neue Erweiterung spendiert. Bereits im Februar 2022 soll der neue Inhalt zur Verfügung stehen.

bekommt mit The Witch Queen eine neue Erweiterung spendiert. Bereits im Februar 2022 soll der neue Inhalt zur Verfügung stehen. Auch Cuphead bekommt endlich neue Inhalte spendiert. Mit The Delicious Last Course wird das Spiel am 30. Juni 2022 erweitert.

Slitterhead

野狗子: Slitterhead - Teaser Trailer - TGA 2021

Silent-Hill-Fans aufgepasst! Mit Slitterhead erscheint eine Alternative zum Horrorschocker. Das Spiel stammt vom Silent-Hill-Macher Keiichiro Toyama selbst also sind Angst und Schrecken quasi vorprogrammiert. Wann das Spiel erscheint, ist bisher noch nicht bekannt.

Tiny Tina's Wonderlands befindet sich bereits eine Weile in Entwicklung, doch nun hat der Action-Shooter von Gearbox Software ein offizielles Release-Datum. Das Spin-off-Spiel der Borderlands-Reihe soll am 25. März 2022 erscheinen.

Saint's Row

SAINTS ROW – Game Awards Gameplay Trailer

In Santo Ileso habt ihr entweder die Macht, oder ihr wollt sie euch nehmen. Die Saints sind auf dem Weg, diese Stadt zu dominieren, und ihr müsst sie als der Boss anführen, der der ihr sein wollt - schließlich ist dies Saints Row.

Auf euch warten explosive Waffen, brandneue Geschütze, Hochgeschwindigkeits-Fahrzeug-Action mit Booten, Autos, Luftangriffen und natürlich Panzern.

Saint's Row erscheint voraussichtlich am 23. August 2022.

Viele haben es geahnt, einige vielleicht sogar gefürchtet, doch nun ist es offiziell. Among Us erscheint als VR-Version.

Among Us

Among Us VR | The Game Awards 2021 Teaser Trailer

In Zusammenarbeit mit Robot Teddy wird InnerSloth eine VR-Version des beliebten Online-Mehrspieler-Deduktionsspiel veröffentlichen. Wann genau es soweit ist, ist bisher nicht bekannt.

Techland kündigte für den 4. Februar 2022 Dying Light 2 an.

an. Der First-Person-Shooter CrossfireX erscheint am 7. Februar 2022.

erscheint am 7. Februar 2022. Der Coop-Horror-Shooter GTFO wurde überraschend heute veröffentlicht.

A Plague Tale: Requiem

A Plague Tale: Requiem: Gameplay Reveal Trailer | PS5

Mit A Plague Tale: Requiem bekommt das atmosphärische Action-Adventure A Plague Tale: Innocence eine Fortsetzung. Wie wird es den Charakteren Amicia und Hugo ergehen? Das erfahrt ihr 2022.

Übrigens: Für Game-Pass-Abonnenten steht das Spiel bereits am Release-Tag zur Verfügung.

Elden Ring

[Deutsch] ELDEN RING - Story Trailer

Der Release von Elden Ring rückt immer näher und From Software sowie Bandai Namco haben im Rahmen der Game Awards 2021 einen recht langen und atmosphärischen Trailer zum Spiel veröffentlicht. Hier erfahrt ihr mehr zu der Geschichte, die ihr ab dem 25. Februar 2021 endlich selbst erleben könnt.

Elden Ring könnt ihr euch über Amazon bequem vorbestellen:

ELDEN RING (Launch Edition) - [PC]

Zu den Game Awards gehören natürlich auch Awards und auch dieses Jahr wurden zahlreiche Spiele, Entwickler und Musiker ausgezeichnet. Welcher Award an wen ging, erfahrt ihr in unserem praktischen Überblick.

Die Gewinner der Game Awards 2021:

Game Awards 2021 - Alle Gewinner im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).