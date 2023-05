Microsoft hat noch viel vor, unter anderem steht der Mega-Deal mit Activision Blizzard noch aus. Abgeschlossen ist allerdings der Deal mit Nvidia, der es erlaubt, Xbox-PC-Spiele über GeForce NOW zu streamen. Hier sind jetzt die ersten Titel verfügbar.

Microsoft Xbox Facts

Xbox-Deal mit Nvidia: Streamt eure gekauften Spiele

Microsoft hat in der Vergangenheit mehrmals betont, dass das Unternehmen den Gamern mehr Auswahl und Wege bieten möchte, um ihre Spiele zocken zu können. Dafür wurde kürzlich mit Nvidia eine 10-jährige Vereinbarung getroffen, die es ermöglicht, die über Steam erworbenen Xbox-PC-Hits über GeForce NOW auf PCs, Smart-TVs, Smartphones und anderen Geräten zu streamen. Die Unterstützung für den Microsoft Store wird in den kommenden Monaten verfügbar sein (Quelle: Nvidia).

Nvidia und Microsoft haben nun damit begonnen, die ersten Xbox PC-Titel in die GeForce NOW-Bibliothek aufzunehmen. Den Anfang machen:

Am 25. Mai 2023 soll die Bibliothek dann mit den Spielen Deathloop, Grounded und Pentiment erweitert werden, bevor dann jede weitere Woche neue Spiele hinzugefügt werden.

The Outlast Trials ist frisch erschienen. Macht euch einen ersten Eindruck vom Horror-Spiel:

The Outlast Trials

Lohnt sich Streaming über GeForce Now?

Um eure erworbenen Xbox-PC-Spiele über GeForce Now streamen zu können, benötigt ihr ein Abonnement. Dieses wiederum bietet einige Vor- aber auch Nachteile. Zum einen habt ihr eine große Auswahl an nutzbaren Geräten und Zugriff auf über 1600 weitere und unterstützte Spiele, außerdem entfällt die Wartezeit bei Downloads.

Andererseits ist man bei GeForce Now an ein Abonnement gebunden, das je nach Stufe nicht ganz günstig ist. Hier könnt ihr aus drei verschiedenen Stufen wählen, deren Preis und vor allem der Umfang allerdings stark variieren:

Gratis: Session-Dauer 1 Stunde (0 Euro)

Session-Dauer 1 Stunde (0 Euro) Priority: Session-Dauer 6 Stunden (49,99 Euro für 6 Monate)

Session-Dauer 6 Stunden (49,99 Euro für 6 Monate) Ultimate: Session-Dauer 8 Stunden (99,99 Euro für 6 Monate)

Es gibt keinen festgelegten Grenzwert dafür, wie oft ein Mitglied an einem Tag eine neue Session starten kann (Quelle: Nvidia).

In dieser praktischen Übersicht haben wir die Cloud-Gaming-Anbieter für euch verglichen:

Des Weiteren ist für das Cloud-Gaming Internet Pflicht, was gerade in Deutschland zum Problem werden kann. Gerade auf dem Land hinkt Deutschland beim Breitbandausbau hinterher. Ein Beispiel aus dem Jahr 2021 zeigt, dass nur rund 70 Prozent der Haushalte in Randregionen Zugang zu Internetleitungen mit Geschwindigkeiten von 100 Mbit/s oder mehr haben. Bis jetzt hat sich da auch noch nicht viel getan. (Quelle: bmdv).