Google löscht bald euren Account, wenn ihr nichts unternehmt

Wenn ihr Google-Accounts besitzt, die ihr schon länger nicht mehr genutzt habt, aber nicht verlieren wollt, dann müsst ihr jetzt aktiv werden. Google hat nämlich angekündigt, dass inaktive Accounts gelöscht werden.

Google wird alte Accounts löschen

Google-Accounts sind kostenlos und viele von euch haben sich in der Vergangenheit sicher einige angelegt, nutzen aber nur einen Account. Solltet ihr euch beispielsweise E-Mail-Adressen gesichert haben, die ihr lange nicht mehr benutzt habt, dann solltet ihr spätestens jetzt aktiv werden. Google hat nämlich angekündigt, dass ab Dezember 2023 damit begonnen wird, alte Accounts zu löschen (Quelle: Google).

Betroffen sind alle Google-Accounts, bei denen ihr euch in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr angemeldet habt. Wenn der Account gelöscht wird, dann werden alle damit verbundenen Dienste und Inhalte auch entfernt. Dazu zählen Gmail, Docs, Drive, Meet, Kalender, YouTube und Fotos. Oft hat man auf einem alten Account Daten bei Google Drive oder Fotos bei Google Fotos hochgeladen, die man schon lange vergessen hat. Entsprechend wichtig ist es, dass ihr gut überlegt, ob ihr auf alten Accounts noch was liegen habt.

Begründet wird der Schritt mit eurer Sicherheit. Google sagt, dass je länger ein Account nicht genutzt wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser kompromittiert wurde. Besonders dann, wenn alte Passwörter verwendet wurden, die durch Sicherheitslücken irgendwo aufgetaucht sind. Meist ist auch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Google wird die Accounts aber nicht einfach so löschen, sondern euch vorher mehrfach darüber informieren.

So könnt ihr eine Löschung verhindern

Um die Löschung eures ungenutzten Google-Accounts zu verhindern, müsst ihr nicht mehr tun, als diesen einmal zu verwenden. Also einmal irgendwo damit anmelden. Es spielt dabei keine Rolle, ob ihr einfach nur eure Mails lest oder ein YouTube-Video schaut. Hauptsache ihr meldet euch einmalig an, wenn ihr den Account behalten wollt.

