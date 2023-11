Smarte Weihnachtsbeleuchtung: Diese Lichterketten sind gerade heftig reduziert

Intelligente Weihnachtsbeleuchtung ohne teure Dekoration? Das geht! Mit den smarten und App-steuerbaren „Govee Christmas String Lights“ und „Govee Curtain Lights“ bringt ihr weihnachtliche Vibes direkt in euer Zuhause oder sorgt für stimmungsvolle Beleuchtung – wir verraten, was die Lichterketten noch so besonders macht.

Günstige Weihnachtsbeleuchtung fürs Zuhause

Egal, ob Weihnachtsbaum, Schreibtisch, Wohnzimmer oder Balkon – Govee bietet euch mit den Govee Christmas String Lights und den Govee Curtain Lights eine festliche und preiswerte Alternative zu teuren und aufwendigen Dekoelementen für drinnen und draußen. Aktuell sichert ihr euch außerdem auf beide Lichterketten die reduzierten Preise:

Der Einsatz reicht dabei von klassischen Weihnachtsbaumlichtern bis hin zu Ambient Light für euren nächsten Gaming-Stream. Statt traditionellen punktierten Kugelkopfperlen kommen hier LED-Perlen zum Einsatz, deren Lichteffekt dank größerer Leuchtfläche kristallklar ist – am Weihnachtsbaum erzeugen sie so beispielsweise deutlich erkennbare bunte Lichtkreise und sorgen für noch mehr Stimmung.

Wer ist Govee?

Govee zählt zu den weltweit führenden Marken im Bereich Smart Home, die seit der Gründung 2017 über 18 Millionen App-Nutzer verzeichnet. Vor allem in den Bereichen Stimmungsbeleuchtung, Haushaltsgeräte und intelligente IoT-Systeme sorgt Govee für innovative und personalisierbare Produkte und Designlösungen.

Wie steuere ich die Weihnachtsbeleuchtung?

Smart per App steuern: Govee Lights für Innen- und Außenbeleuchtung. (Bildquelle: Govee)

Sowohl die Govee Christmas String Lights als auch Govee Curtain Lights lassen sich per zugehöriger App oder per Sprachsteuerung mit Alexa oder Google Assistant steuern – so könnt ihr Lichteffekte anpassen oder auch bestimmte Licht-Szenarien für Weihnachtsfilme, Musik und Co. programmieren.

Govee Christmas String Lights: Alle Details

Die Govee Christmas String Lights könnt ihr mühelos im Innen- oder Außenbereich, am Weihnachtsbaum oder anderen Orten wie im Garten, Balkon oder auf der Terrasse anbringen. Das Highlight: Ihr könnt aus über 60 voreingestellten Beleuchtungsvarianten wählen und damit ganz leicht Räume oder Außenbereiche in Szene setzen.

Ein weiterer Clou ist das integrierte Mikrofon im Steuerkasten, mit dem ihr Licht und Ton synchronisiert und so für eine besondere Stimmung an Weihnachten oder anderen Feiertagen, Partys oder Heimkino-Abenden sorgt. Zu den Highlight-Features zählt unter anderem der brandneue „Spielmodus„, mit dem ihr eure Govee Weihnachts-Lichterketten in ein interaktives Erlebnis verwandelt: Dank der Uni-IC Steuerung (Lichteffekte basierend auf den Aktionen der Benutzersteuerung) könnt ihr beispielsweise zwischen den beiden dynamischen Game Modi „Soundwave“ und „Clap“ wählen.

Ebenso ein Highlight ist dabei die RGBIC-Technologie. Damit lassen sich LEDs einzeln steuern, sodass auf einem Segment auch unterschiedliche Farben abgebildet werden können. Das führt zu noch schöneren und fließenden Farbverläufen in eurer Lichterkette.

Govee Curtain Lights: Alle Details

Govee Curtain Lights: LED-Beleuchtung für Weihnachtszeit, Gaming und Deko jetzt zum reduzierten Preis bestellen. (Bildquelle: Govee)

Mit den Govee Curtain Lights könnt ihr außerdem für individuelle Lichterlebnisse sorgen – von Musterdarstellung bis hin zu DIY-Varianten ist nahezu alles möglich: Ihr könnt per Govee Home App entweder eigene Muster malen, Texte schreiben oder das Logo eures Lieblingsvereins hochladen und mit den Curtain Lights anschließend anzeigen lassen.

Insgesamt nutzen die Lichter 520 LED-Perlen, was eine höhere Pixeldichte ermöglicht. Der Clou: Die Lichter sind wasserfest nach IP65 (Steuerbox) und damit für Innen- und Außenbereiche geeignet (Netzteil entspricht IP44).

Wer aufwendige Konstruktionen scheut, braucht hier keine Angst haben: Die Govee Curtain Lights lassen sich mit Haken, Klebeband oder Nägeln je nach eurem Belieben und Einsatzort einfach anbringen.

Govee Outdoor-Lichter zum Sparpreis

Ein Schnäppchen für Außenbeleuchtung sichert ihr euch aktuell mit den wasserdichten Govee Outdoor Neon-LED-Strips für 159,99 Euro statt 229,99 Euro dank 70-Euro-Coupon bei Amazon. Hier könnt ihr bis zu 10 Meter mit smarten Szenenmodi beleuchten und für festliche Atmosphäre sorgen.

Govee Outdoor Neon LED Strip (10m) Statt 229,99 Euro: Amazon Coupon-Rabatt für Govee Outdoor Neon LED Strip mit 10 m, 64+ Szenenmodi mit RGBIC, Music Sync, App-Steuerung und IP67. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 13.11.2023 11:51 Uhr

Alternativ bekommt ihr auch die Govee Outdoor-Spotlights zum reduzierten Preis von 79,99 Euro statt 119,99 Euro. Die Außenspots lassen sich mit über 35 verschiedenen Szenenmodi, einem Musikmodus und einem DIY-Modus anpassen, um zum Beispiel eigene Farbkombinationen in eurem Garten oder Balkon zu kreieren. Sie sind dank IP65 wasserfest und damit unabhängig vom Wetter nutzbar.

Black-Friday-Schnäppchen bei Govee

Wer nach noch mehr Beleuchtungsschnäppchen sucht, sollte aufpassen: Govee spendiert in der Black Friday Week vom 17.11 bis zum 27.11 ganze 30 % Rabatt auf ausgewählte Produkte . Alle weiteren Infos dazu erfahrt ihr in Kürze direkt bei Govee.