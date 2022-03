Es gab ein stetiges Hin und Her in Bezug auf den Release-Termin von Hogwarts Legacy. Nun ist klar, das Spiel erscheint noch in diesem Jahr und im Rahmen einer State of Play veröffentlichte PlayStation sowohl ein Gameplay-Video als auch frische Informationen zum Spiel. Wir verraten euch, was es Neues gibt.

Hogwarts Legacy Facts

Hogwarts Legacy: Eine eigene Geschichte in den späten 1800s

„Wie erweckt man Hogwarts zum Leben?“. Das war eine der größten Fragen, mit denen sich die Entwickler von Hogwarts Legacy auseinandersetzen mussten. Doch schaut man sich das umfangreiche Gameplay-Video zum kommenden Singplayer-Action-RPG an, wird klar, sie konnten sich diese Frage beantworten. Im Rahmen der State of Play wurden rund 15 Minuten Video-Material zum Spiel veröffentlicht, außerdem gibt es einige Informationen zum Spiel.

Ihr seid ein neuer Schüler in Hogwarts, steigt allerdings erst spät, um genau zu sein in den fünften Jahrgang, ein. Wie in der Filmreihe auch erwartet euch der sprechende Hut, der entscheidet, in welches Haus ihr gehört. Steht das fest, geht es für euch los mit dem Unterricht. Duelliert euch mit anderen Schülern, braut Tränke, erkundet Hogwarts, stellt euch gefährlichen Dungeons sowie spannenden Puzzles und entdeckt vielfältige Kreaturen, die euch nicht immer friedlich gesinnt sind. Finite Incantatem! Den Zauberspruch werdet ihr sicher brauchen.

Um gegen die Goblins und die dunklen Zauberer, die sich zusammengeschlossen haben, um ihre bösen Machenschaften auszuführen, stehen euch unzählige Zaubersprüche zur Verfügung – sowohl zur Verteidigung als auch zum Angriff. Im Laufe des Spiels habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, euch zu verbessern und eurer Ausrüstung ein Upgrade zu verpassen.

Doch auch die zwischenmenschlichen Beziehungen werden nicht vergessen. Lauscht den Geschichten anderer Schüler und den Einwohnern der Stadt. Freundet euch mit anderen Zauberlehrlingen in Hogwarts an, um von ihnen zu lernen und gemeinsame Abenteuer zu erleben.

Im Gameplay-Video könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Hogwarts Legacy - State of Play Official Gameplay Reveal

Hogwarts Legacy: Wann erscheint das Spiel?

Vermutlich stellt ihr euch aber die ganze Zeit die Frage: „Wann erscheint das Spiel denn nun?“. Leider müsst ihr euch noch etwas gedulden und einen genauen Release-Termin gibt es auch noch nicht. Immerhin wird das Fenster Holiday 2022 genannt. Also ist die diesjährige Weihnachtszeit wahrscheinlich. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.