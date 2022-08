Lidl bietet ab Montag, den 15. August, wieder viele neue Schnäppchen an. Welche Angebote sich im Online-Shop und in den Filialen lohnen, klären wir in unserer Übersicht.

Neue Schnäppchen bei Lidl ab 15. August

In dieser Woche stehen bei Lidl vor allem Babys und Haustiere im Mittelpunkt.

Spieldecke für 19,99 Euro. Besteht aus Bio-Baumwolle und kommt auf Maße von 100 x 120 cm. Ab 0 Jahren geeignet. Baby-Spielbogen für 19,99 Euro. Mit drei Anhängern und acht Holzformen. Als Materialien kommen Holz, Kunststoff und Metall zum Einsatz. Baby-Nest für 19,99 Euro. In zwei Farben zu bekommen. Die Matte lässt sich herausnehmen. Der Rand ist weich und gepolstert. 3-in-1 Stubenbett für 165,99 Euro. Ganze 44 Prozent weniger als sonst kostet das Bett. Matratze, Bettwäsche, Nestchen und Himmel sind mit dabei. Das Bett ist in der Höhe verstellbar. Babymatratze für 34,99 Euro. Der Kern besteht aus Komfortschaum. Die Maße der Matratze liegen bei 60 x 120 cm. 6-in-1 Hochstuhl für 149 Euro. Ab der Geburt bis zu einem Alter von 5 Jahren zu verwenden, da sechs verschiedene Modi bereitstehen. Laufstall für 39,99 Euro. Die Stahlkonstruktion ist für Kinder zwischen 6 und 36 Monaten geeignet. Der Aufbau gestaltet sich unkompliziert. Nähmaschine für 79,99 Euro. Mit 33 Stichfunktionen, einer 4-Stufen-Knopflochautomatik und automatischer Einfädelhilfe. Lupenleuchte für 29,99 Euro. Bestehend aus 48 LED-Leuchten, die zusammen auf 6,3 Watt kommen. Der Kopf lässt sich schwenken, eine Klemmfunktion ist mit dabei. Campingtisch mit Hockern für 39,99 Euro. Leicht und robust konzipiert, bietet dieses Set Platz für bis zu vier Personen. Die Hocker lassen sich i Tisch verstauen.



Hundetransport-Fahrradtasche für 29,99 Euro. Mit integrierter Kurzleine. Die maximale Belastung gibt der Hersteller mit 6 kg an.

Haustier-Transporttasche für 12,99 Euro. Für kleine Hunde und Katzen geeignet. Bis 8 kg belastbar. Lidl bietet verschiedene Varianten an.

Hundepool für 24,99 Euro. Mit einem Durchmesser von 120 cm und einer Höhe von 30 cm. Der Aufbau ist ohne Aufpumpen schnell erledigt.

Hundebett mit Sonnendach für 19,99 Euro. Spendet Vierbeinern Schatten im Garten oder auf der Terrasse. Bis maximal 60 kg belastbar.

Keramik-Futternäpfe für 6,99 Euro. Das Set besteht aus drei Näpfen, zwei davon kommen auf 200 ml, einer auf 1.050 ml. Der Gummiboden lässt sich zur Reinigung abnehmen.

Edelstahl-Futternäpfe für 14,99 Euro. Das Gestell ist in der Höhe zwischen 9 cm und 43 cm verstellbar. Die beiden Näpfe lassen sich herausnehmen.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 11. August

In dieser Woche stehen bei Lidl vor allem der Haushalt und das Radfahren im Mittelpunkt.

Dampfbügeleisen für 24,99 Euro. Temperaturen lassen sich stufenlos einstellen. Das Bügeleisen bietet 2.400 Watt an Leistung, der große Wassertank kommt auf 320 ml.

Waschmaschine für 229 Euro. Bietet ein Fassungsvermögen für bis zu 6 kg Wäsche. Ein AquaStop und eine automatische Unwuchtkontrolle sind mit dabei. Die Lieferung erfolgt per Spedition.

Handstaubsauger für 19,99 Euro. In roter und weißer Ausführung erhältlich. Der Handstaubsauger wird per Akku betrieben, die Ladezeit beläuft sich auf etwa 5 Stunden.

2-in-1-Hand- und Stielstaubsauger für 49,99 Euro. Der Handstaubsauger lässt sich abnehmen. Auf störende Kabel wird verzichtet, der integrierte Akku läuft bis zu 34 Minuten.

Bodenwischer für 9,99 Euro. Zur Reinigung von Fliesen bestens geeignet. Ein Teleskopstiel mit Aufhängevorrichtung gehört mit zum Lieferumfang,

Fensterreiniger von Vileda für 37,99 Euro. Saugt Schmutz und Wasser von glatten Oberflächen ab. Mit Sprühfunktion zum Auftragen der Reinigungsflüssigkeit.

Kärcher-Dampfreiniger für 99,99 Euro. Mit Kindersicherung und Sicherheitsventil ausgestattet. Die Reinigung erfolgt ohne Chemie. Die Leistung liegt bei 1.500 W.

Tischventilator für 29,99 Euro. Mit drei Geschwindigkeitsstufen und einer optional zuschaltbaren Schwenkbewegung von 70°.

Fahrradhelm mit Rücklicht für 17,99 Euro. Verschiedene Größen und Farben stehen bei Lidl bereit. Polycarbonat, Polystyrol, Nylon kommen als Materialien zum Einsatz.

LED-Fahrradleuchten-Set für 11,99 Euro. Bestehend aus Frontleuchte und Rücklicht mit integriertem Akku. Die Lebensdauer gibt Lidl mit bis zu 50.000 Stunden an.

Standluftpumpe für 8,99 Euro. Ergonomisch geformt und für alle gängigen Ventilarten geeignet. Die Höhe liegt bei 72,5 cm.

Gepäcktaschen-Set für 12,99 Euro. Besteht aus zwei Hecktaschen, die über reflektierende Details verfügen. Mehrere Varianten stehen bereit.

Abus-Kabelschloss für 12,99 Euro. Das „Steel-O-Flex AC Lock 5302" besteht aus Stahl und einer Ummantelung aus Kunststoff. Zwei Schlüssel sind mit dabei.

Fahrradsattel ab 9,99 Euro. Lidl hat verschiedene Fahrradsättel im Programm, die für Mountainbikes, City- und Trekking-Räder gedacht sind.

Fahrradtasche für 14,99 Euro. Wasserabweisend und mit reflektierenden Elementen. Je nach Modell für Gepäckträger oder Lenker konzipiert.

Fahrradanhänger ab 333,94 Euro. Als Einsitzer oder Zweisitzer zu bekommen, die sich preislich aber kaum unterscheiden. Ein 5-Punkt-Gurtsystem ist mit dabei.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 8. August

Ab heute gibt es wieder viele neue Angebote bei Lidl. Spielwaren und Bekleidung stehen in dieser Woche im Mittelpunkt.

Kinder-Sitzgruppe für 34,99 Euro. Bestehend aus einem Tisch und zwei Stühlen. Die Beine sind aus massivem Kiefernholz. Kinder-Drehstuhl für 59,99 Euro. Mit kindgerechter, ergonomisch geformter Rückenlehne und leichtgängigen Doppelrollen ausgestattet. Tipi-Regal für 34,99 Euro. In einer weißen oder grauen Ausführung zu bekommen. Das Regal besteht aus Kiefernholz und verfügt über vier Einschübe. Spielesammlung für 10,99 Euro. Hier sind viele Klassiker zu finden. Die Spiele lassen sich alle in der mitgelieferten Holzbox verstauen. Standtafel für 24,99 Euro. Kann beidseitig beschrieben oder bemalt werden. Rahmen und Beine bestehen aus unbehandeltem Kiefernholz. Spielwerkbank für 59,99 Euro. Besteht aus 74 teilen und kann sogar manche Sounds abspielen. Für Kinder ab 3 Jahren geeignet. Kinderküche für 59,99 Euro. Mit umfangreichem Küchenzubehör und zwei batteriebetriebene Herdplatten. Ab 3 Jahren geeignet. RC-Fahrzeug für 19,99 Euro. Fährt sowohl auf der Ober- als auch auf der Unterseite. Für Kinder ab 6 Jahren.



Lego-Regal für 14,99 Euro. In blauer, roter oder Weißer Ausführung zu haben. Das Regal ist im Lego-Baustein-Design gehalten.

Aufbewahrungsregal für 19,99 Euro. Mit kindgerechten Boxen und farbenfroh gehalten. Das Regal kommt auf eine Breite von 66 cm.

Leuchte für 9,99 Euro. Sorgt für ein warmweißes Licht. Mit dreh- und neigbarem Federgelenk-Arm sowie einem Industrial-Design.

Lidl-Connect-Starterpaket für 4,99 Euro. Um die Hälfte reduziert ist das Starterpaket im Vodafone-Netz zu bekommen. Die Aktion läuft bis zum 28. August.

Damen-Pantoletten für 7,99 Euro. Mit anatomisch geformtem Fußbett und EVA-Laufsohle. Drei Varianten stehen zur Auswahl.

Herren-Bermuda für 9,99 Euro. Sweathose, die wie eine Jeans aussieht. Kunden haben die Wahl zwischen Blau, Hellblau und Schwarz.

T-Shirt bis 4XL für 4,99 Euro. Mit oder ohne Druck erhältlich. Das T-Shirt steht nur in großen Größen zwischen XL und 4XL bereit.

Sweatjacke bis 4XL für 9,99 Euro. Auch diese Jacke gibt es nur in Größen zwischen XL und 4XL. Vorne ist eine Kängurutasche zu finden.

Ältere Schnäppchen bei Lidl ab 4. August

Ab Donnerstag stehen wieder viele neue Angebote bei Lidl bereit. Technik und die Küche stehen im Mittelpunkt.

Smart-TV von Samsung ab 399 Euro. Der 4K-Fernseher steht in fünf Varianten bereit, die zwischen 399 und 999 Euro liegen und sich bei der Bilddiagonale unterscheiden. Hier ist für jeden Geldbeutel etwas dabei.

Samsung Galaxy A13 für 139 Euro. Das Handy bietet einen 6,6-Zoll-Bildschirm und eine 50-MP-Hauptkamera. Zwei SIM-Karten können parallel betrieben werden.

Apple iPhone 12 für 719 Euro. Die Displaygröße dieses iPhones liegt bei 6,1 Zoll. Als Speicherplatz stehen 64 GB bereit. 5G wird unterstützt.

Xiaomi Redmi 9AT für 107 Euro. Mit einer starken Akkulaufzeit und einem 6,53-Zoll-Display. Ein Starterpaket für Lidl Connect gibt es kostenfrei dazu.

Lenovo-Tablet für 194,32 Euro. Das Lenovo Tab M10 FHD Plus der zweiten Generation unterstützt LTE und hat einen Touch-Bildschirm, der auf eine Diagonale von 10,3 Zoll kommt.

Asus-Notebook für 379 Euro. Das Vivobook hat Windows 11 vorinstalliert. Der Bildschirm bietet eine Diagonale von 15,6 Zoll und löst mit Full HD auf.

Lenovo-Monitor für 149 Euro. Das LC-Modell kommt auf 27 Zoll, die Auflösung liegt bei 1.920 x 1.080 Pixel. Dem Hersteller nach liegt die Reaktionszeit bei 4 ms.

Bluetooth-Freisprechanlage für 14,99 Euro. Einfaches Laden über den Kfz-Zigarettenanzünder. Die Gesprächszeit liegt bei bis zu 10 Stunden.

