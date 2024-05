Kein WLAN mehr: Diese Premium-Fritzbox zerstört sich mit der Zeit selbst

Die Fritzbox 7590 gehört zu den besten und beliebtesten WLAN-Routern. Im Alter soll das AVM-Gerät jedoch schwächeln. Das 2,4-GHz-WLAN soll nach etwa fünf Jahren ausfallen. Passiert das früh genug, greift die großzügige Herstellergarantie von AVM noch. Tritt der Fehler danach auf, kann es schnell teuer werden.

Fritzbox 7590: WLAN-Chip kann ausfallen

Auch wenn die Fritzbox 7590 schon sieben Jahre auf dem Buckel hat, gehört der WLAN-Router zu den beliebtesten Modellen auf dem Markt. Nun gibt es aber schlechte Nachrichten für alle, die genau diesen Premium-Router seit mehreren Jahren nutzen. Der Chip für das 2,4-GHz-WLAN-Netz kann nach etwa fünf Jahren ausfallen. Die Folge: Es ist dann kein 2,4-GHz-Netz mehr vorhanden und besonders ältere Geräte kommen nicht mehr ins Netzwerk sowie Internet. Viele davon sind nämlich nicht für das 5-GHz-Netz gerüstet.

Die Recherchen von Golem haben nach einem Hinweis ergeben, dass von dem Problem gar nicht so wenige Besitzerinnen und Besitzer betroffen sind. Die meisten Meldungen stammten aus 2023, also genau fünf Jahre nach dem Marktstart. Zuletzt häufen sich aber auch wieder Meldungen über Ausfälle des 2,4-GHz-WLANs bei der Fritzbox 7590. Mit der Zeit ist der Preis des WLAN-Routers gefallen und es wurden wieder mehr verkauft.

Kommt es im Zeitraum der Herstellergarantie von AVM zu dem Problem, dann bekommen betroffene Besitzer ein Austauschgerät. Zudem hat das Unternehmen gegenüber Golem mitgeteilt, dass es danach noch eine Kulanz von etwa vier Wochen gibt. Taucht der Fehler später auf, dann greifen die Garantie und Kulanz aber nicht mehr und es muss ein neuer WLAN-Router her, wenn ihr auf das 2,4-GHz-WLAN angewiesen seid. In der Fritzbox-Oberfläche könnt ihr schauen, in welchem Frequenzbereich eure Geräte unterwegs sind.

Nachfolgend könnt ihr viele praktische Tipps für die Fritzbox bekommen:

Weitere Fritzbox-Geräte betroffen?

Es ist aktuell nicht bekannt, ob es sich nur um eine vereinzelte Charge von Fritzbox-7590-Modellen handelt oder ob noch weitere Geräte betroffen sind. AVM wird der Sache jetzt sicher nachgehen. Sobald neue Informationen bekannt sind, werden wir euch informieren.

