Klarna startet eine Funktion für das eigene Zahlungssystem, die es so noch nicht gegeben hat. Statt wie bisher online einzukaufen und sich auf Bewertungen und Fotos zu verlassen, soll es schon bald viel einfacher sein, die richtigen Produkte für euch zu finden. Die Vorteile beim Einkaufen im Laden sollen so auch online möglich sein.

Klarna startet neue Funktion: App erhält Video-Beratung und -Shopping

Klarna will das Online-Shopping einfacher und komfortabler machen. Dafür startet man ab sofort Angebote unter dem Titel „Virtual Shopping“. Kunden und Verkäufer sollen sich in der Klarna-App direkt per Chat oder Live-Video verbinden können. Zum Start sollen 300 Marken und über 400.000 Einzelhändler mit dabei sein, verteilt auf mehrere Länder. Auch Deutschland ist von Beginn an mit dabei.

Klarna-Nutzerinnen und -Nutzer sollen beim Online-Shopping nicht mehr auf die Vorteile des Einkaufs im Laden verzichten müssen. Die Produkte könne man so direkt im Live-Video sehen und bessere Kaufentscheidungen treffen. Auch Beratung und persönliche Empfehlungen der Händler und Verkäufer sollen nicht länger dem stationären Handel vorbehalten bleiben:

So sieht die Video-Funktion in der Klarna-App aus. (Bildquelle: Klarna)

„Wir bei Klarna wollen das beste Einkaufserlebnis der Welt bieten – egal ob online oder im Geschäft“, erklärt David Sandström, Chief Marketing Officer bei Klarna, in einer Pressemitteilung. Bisher habe dem Online-Shopping die menschliche Interaktion gefehlt. „Mit Virtual Shopping übertragen wir das Erlebnis einer persönlichen Beratung durch Expert*innen im stationären Handel in den Online-Bereich.“

Für den Kunden oder die Kundin, die es nicht in den Laden schaffen oder einfach lieber von zuhause aus einkaufen, eröffnen sich also neue Möglichkeiten. Einzig zum Anprobieren vor dem Kauf muss man auch in Zukunft erst in den Laden. Klarna hat die nötigen Strukturen 2021 mit der Übernahme von Hero geschaffen, laut Klarna Marktführer im Video-Shopping. Aber auch von Händlerseite soll das Feature neue Möglichkeiten bieten.

Weniger Retouren durch Beratung beim Online-Shopping

So könne man die Kundenbindung erhöhen und Retouren reduzieren – auch für umweltbewusste Käufer ein Argument, die neue Funktion zu testen. Alles was es dafür braucht, ist ein Smartphone mit installierter Klarna-App und auf der anderen Seite eine Marke oder einen Händler, der bei Aktion bereits mitmacht. Die sollen mit der Zeit immer mehr werden, so Klarna.