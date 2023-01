Die Tests zum Remake von Dead Space sind erschienen und die Fachpresse ist sich nahezu einig: Mit Dead Space bahnt sich ein erster wahrer Hit im Jahr 2023 an.

Moderner, schöner, gruseliger: Reviews lieben Dead Space

Nach den eher durchwachsenen Kritiken zum ersten Blockbuster des Jahres, Forspoken (das sich trotzdem für den einen oder anderen lohnen könnte), sind sich Kritiker zum Remake von Dead Space überraschend einig – und das über alle Kanäle hinweg: In genau den richtigen Bereichen wurde der Horrorklassiker ins Jahr 2023 geholt, und zwar mit besserer Grafik, mehr Inhalten und einer sogar noch gruseligeren Atmosphäre. Was das Original so unvergesslich macht, soll im Remake geblieben sein – oder sogar noch intensiver ausfallen. Im Test zu Dead Space der Kollegen von spieletipps.de könnt ihr einen detaillierten Blick auf die Verbesserungen im Remake werfen. Spoiler: Auch sie sind durchweg beeindruckt.

Schaut in den offiziellen Launch-Trailer zu Dead Space:

Dead Space: Offizieller Launch-Trailer

Was kritisieren und loben die Tests im Remake von Dead Space? Wir fassen für euch die wichtigsten Reviews und Aussagen zusammen, sodass ihr einen umfassenden Überblick bekommt.

Wertungsspiegel zum Dead Space Remake

Deutschland

spieletipps (86/100): „Dieses Remake macht das Original in allen Belangen besser. Optisch, spielerisch und atmosphärisch.“

Gamestar (90/100): „Ein großartiges Spiel wird zum Meisterwerk.“

PC Games (8/10): „Horror, der das Blut in den Adern gefrieren lässt – Waffen, Gameplay, Gegnerdesign und Optik sind vom Allerfeinsten. Die Performance-Einbrüche sind jedoch ein echtes Ärgernis.“ (PC-Version)

Eurogamer (8/10): „Technisch etwas unrund und in seinem Horror limitiert, ist Dead Space trotzdem ein gelungener, unaufdringlicher und smart erweiterter Reboot einer Reihe, die eine zweite Chance verdient hätte.“

Weltweit

IGN (9/10): „Dead Space ist ein hervorragendes Remake, das euch endgültig die Möglichkeit bietet, eines der besten Survival-Horrorspiele nachzuholen, das Capcom niemals entwickelt hat.“

PC Gamer (84/100): „Das Remake von Dead Space setzt die Messlatte für die Fortsetzung der Serie weit nach oben, obwohl es eben nicht jene Fortsetzung ist, die ich mir sehnsüchtig wünsche.“

Polygon (Ohne Wertung): „Das Remake von Dead Space ändert alles, was es ändern sollte.“

Rock, Paper, Shotgun (Ohne Wertung): „Das ist das Dead Space, an das ihr euch erinnert, aber mit einem wundervoll neuen Glanz; es wurde im Kleinen prunkvoll und wohlüberlegt verbessert. Es fühlt sich vertraut an, aber deswegen nicht weniger exzellent.“

Fazit zum Wertungsspiegel

Insgesamt sind die Wertungen zu Dead Space durchweg positiv. Gelobt werden vor allem die Grafik sowie die vielen kleinen Verbesserungen im Remake, welche die Atmosphäre intensivieren und den Horror ins Jahr 2023 holen. Die Geschichte des Spiels bleibt die Gleiche, doch neue Inhalte sowie ein New Game + sollten auch Fans des Originals anlocken können.

Kritisiert werden zumeist nur technische Ungereimtheiten, die in der PC-Version aufzutreten scheinen. Ob die allerdings noch in der Release-Version vorhanden sind, bleibt abzuwarten. Schaut auf Reddit vorbei, um noch mehr Kritiken zum Remake von Dead Space zu lesen.

Das originale Dead Space erschien 2008 und entwickelte sich zum Horrorklassiker, der auch einige Preise und Auszeichnungen einheimste sowie zwei Fortsetzungen nach sich zog. Das Remake von Dead Space erscheint am 27. Januar 2023 (abends) für PC, PS5 und Xbox Series X|S.