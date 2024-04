Matrix 5 offiziell bestätigt – doch es gibt es eine große Änderung

Es gibt gute Nachrichten für Freunde des Action-Kinos. Es geht wieder zurück in die Matrix. Warner Bros. hat angekündigt, dass bereits am fünften Teil der Reihe gearbeitet wird. Hinter den Kulissen gibt es diesmal allerdings eine wichtige Änderung.

Warner Bros kündigt Matrix 5 an

Matrix hat nicht nur die Kombination aus Regenmantel und Sonnenbrille populär gemacht, sondern auch das Action-Kino Hollywoods für immer verändert. Die spektakulären Kampfszenen der originalen Trilogie suchen selbst heutzutage noch ihresgleichen. Jetzt will Warner Bros es noch einmal wissen: Die Filmschmiede kündigt Matrix 5 an.

Es gibt jedoch eine große Änderung. Matrix 5 wird der erste Film der Reihe sein, in dem weder Lana noch Lily Wachowski auf dem Regie-Stuhl sitzen. Stattdessen übernimmt Drew Goddard, der unter anderem das Drehbuch zu Der Marsianer – Rettet Mark Watney geschrieben hat. Zumindest Lana Wachowski ist allerdings noch als Executive Producer an dem Projekt beteiligt. Sie hatte 2021 noch bei Matrix Resurrections, dem vierten Teil der Reihe, Regie geführt (Quelle: Variety).

Schaut euch hier den Trailer für Matrix Resurrections an:

Matrix Resurrections - Trailer 2 Deutsch

Matrix 5: Viele Fragen sind noch offen

Details zur Handlung gibt es aktuell noch nicht. Es ist auch ungewiss, ob die Stars der bisherigen Matrix-Filme im fünften Kino-Abenteuer wieder mitspielen werden. Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity waren bisher noch in jedem Film der Reihe dabei. In einem Statement von Warner Bros. wird lediglich versprochen, dass der Film ehren will, was Lana und Lily Wachowski aufgebaut haben und gleichzeitig eine neue Perspektive zeigen will.

Mit Matrix Resurrections wurde die Action-Reihe schon 2021 zurück auf die große Leinwand gebracht. Die Rückkehr von Neo löste aber weder bei Kritikern noch bei Fans Begeisterungsstürme aus. Laut Review-Aggregator Rotten Tomatoes zeigten sich nur 63 Prozent der Kritiker vom späten Sequel überzeugt. Auch der Audience-Score erreicht lediglich 63 Prozent (Quelle: Rotten Tomatoes).

