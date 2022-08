MediaMarkt kontert im neuen Prospekt die starke Inflation und verspricht Technik-Highlights zu konkurrenzlos günstigen Preisen. Welche Angebote sich tatsächlich lohnen, haben wir für euch herausgefunden und zeigen euch folgend die besten Deals der Aktion.

„Inflationsausgleich“-Aktion bei MediaMarkt: Das sind die 6 besten Angebote

MediaMarkt verspricht im neuen Prospekt gleichbleibende, günstige Preise trotz Inflation und rabattiert viele Technik-Highlights aus unterschiedlichen Bereichen stark. So tummeln sich unter den Angeboten unter anderem viele Kühlschränke, Fernseher, Notebooks und Speichermedien (Aktion bei MediaMarkt ansehen). Wir haben Preise verglichen und präsentieren euch folgend die besten 6 Deals der aktuellen Aktion auf einen Blick. Wer Interesse hat, sollte allerdings nicht allzu lange warten, denn die „Inflationsausgleich“-Aktion gilt nur bis zum 12. September und besonders beliebte Produkte können schnell ausverkauft sein.

LG 55UQ91009LA LED-TV mit 55 Zoll Statt 849 Euro UVP: Der 55-Zoll große LED-TV von LG verfügt über eine 4K-Bildauflösung, eine native Bildwiederholfrequenz von 60 Hz, einem Alpha5-Gen5-Processor und einem 2.0-Soundsystem. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 12:29 Uhr

WD Elements Festplatte (1 TB) + USB Stick (32 GB) Statt 65,99 Euro UVP: Externe Festplatte von WD Elements mit 1 TB Speicherkapazität, 2,5 Zoll Formfaktor & einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 5000 Mbit/s. Inklusive 32 GB USB-Stick. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 11:00 Uhr

SanDisk microSDXC 400 GB Statt 136 Euro UVP: Spezielle Speicherkarte von Samsung für die Nintendo Switch mit 400 GB und einer maximalen Lesegeschwindigkeit von 100 MB/s. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 12:29 Uhr

Jabra Elite 3 Statt 79,99 Euro: Bluetoth-Kopfhörer mit Berührungssteuerung, Alexa-Sprachsteuerung und bis zu 28 Stunden Akku-Laufzeit dank Ladecase. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.08.2022 12:29 Uhr

Solargeneratoren für den Balkon im Angebot bei MediaMarkt

Solargeneratoren von Bluetti bei MediaMarkt im Angebot (Bildquelle: Bluetti)

Solargeneratoren sind gerade so gefragt wie nie, sind sie doch praktisch, um mobil oder im Notfall den Laptop oder das Handy aufzuladen, ohne vorher den eigenen Strom zu Hause angezapft zu haben, sondern Energie mittels Sonne auf dem Balkon generiert zu haben. Bei MediaMarkt bekommt ihr gerade zwei solcher Generatoren reduziert: Beim Blueletti EB55 (links im Bild) handelt es sich um eine tragbare Powerstation mit 537 Wh Kapazität für 599 Euro (statt 799 Euro UVP, bei MediaMarkt ansehen). Diese reicht aus, um kleine Haushaltsgeräte wie Smartphones, Drohnen, GoPros und Co. aufzuladen.

Die Blueletti AC200MAX ist im Vergleich dazu mit 2.048 Wh Kapazität um einiges größer und in der Lage, auch größere Haushaltsgeräte mit einer Betriebsleistung von bis zu 2.200 W zu versorgen. Dafür kostet sie allerdings auch etwas mehr und schlägt mit 2.099 Euro (statt 2.799 Euro UVP) zu Buche (bei MediaMarkt ansehen).

MediaMarkt: So finden wir die besten Technik-Schnäppchen

Der Elektronikfachmarkt MediaMarkt zählt wohl zu den größten Anbietern von Technik- und Multimedia-Artikeln in Deutschland. In regelmäßigen Abständen gibt es neue Aktionen, Prospekte und Kampagnen, die mit vielen verschiedenen Angeboten aus Bereichen wie TV und Audio, Gaming und sogar Spielzeug locken. Vor allem wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, kann hier fündig werden und sich in der MediaMarkt-Tarifwelt direkt einen günstigen Handytarif dazu sichern. Auch im Outlet und in der Fundgrube versteckt sich so mancher Schnäppchen-Geheimtipp. Doch egal was ihr gerade sucht, die Devise lautet immer: Preise vergleichen! Wir haben das für euch bereits übernommen, die aktuellen Angebote ganz genau angesehen und mit denen anderer Händler verglichen. Aus diesem Grund präsentieren wir euch nur Deals, die es in keinem anderen Online-Shop günstiger zu finden gibt.

