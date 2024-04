Mega-Rabatt auf Steam: Einzigartiges Open-World-Meisterwerk zum halben Preis

Ein ganz besonderes Open-World-Meisterwerk könnt ihr bei Steam jetzt zum halben Preis bekommen. Hier zuzuschlagen, kann sich aktuell gleich doppelt lohnen – denn ein nächster Teil ist bereits in Entwicklung.

Death Stranding Facts

Death Stranding Director’s Cut jetzt zum halben Preis bei Steam

In der Director’s-Cut-Version von Death Stranding bekommt ihr noch einige Quality-of-Life-Features dazu, wie neue Strukturen zum Bauen oder einen Trainingsraum, den ihr besuchen könnt. Letztendlich lebt Death Stranding aber von dem, was ja schon in der normalen Edition verfügbar war: Eine einzigartige Open World, die eher surreal und realistisch anmutet, jede Menge Lieferaufträge und eine Story, die ihr so ganz sicher noch nie erlebt habt.

Death Stranding Director’s Cut gibt es gerade bei Steam mit 50 Prozent Rabatt und damit für einen Preis von 19,99 Euro. Das Angebot gilt bis zum 7. April.

Interesse? Schaut in den Gameplay-Trailer:

Death Stranding Director's Cut: PS5 Gameplay | gamescom 2021

DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT KOJIMA PRODUCTIONS

Death Stranding: Einzigartig, aber nicht jedermanns Geschmack

Wer andere Spiele von Entwickler Hideo Kojima kennt, der weiß zumindest ein wenig, was ihn bei Death Stranding erwartet. Die Story ist in ihren groben Zügen auch gar nicht so schwer zu verstehen: Wir befinden uns in einem postapokalyptischen Amerika, das von seltsamen Zwischenwesen heimgesucht wird. In der Haut von Porter Sam Bridges übernehmt ihr die Aufgabe, Lieferungen an abgelegene Außenposten zu tragen und diese wieder mit dem chiralen Netzwerk zu verbinden – so etwas wie Internet, nur besser.

Die Open World in Death Stranding sieht statt Amerika eher wie in Island aus und ist ebenso leer wie auch gefährlich: Hier handelt es sich nicht um eine feuchtfröhliche RPG-Welt, hinter deren Ecken Schatztruhen versteckt sind. Stattdessen müsst ihr mit vollem Rucksack Berge erklimmen oder Flüsse durchqueren, was in diesem Spiel keineswegs einfach ist.

Zusätzlich werdet ihr von absolut verrückten, aber brillanten Story-Fetzen und Monstern heimgesucht, wobei letztere von einem Baby in einem Glaskanister an eurem Bauch sichtbar gemacht werden können. Schon verwirrt? Nicht schlimm, denn Death Stranding kann man eigentlich nur erleben und nicht wirklich nacherzählen.

Für den Preis von 19,99 Euro bekommt ihr jedenfalls ein 100-Stunden-Adventure, an das ihr euch so oder so noch lange erinnern werdet. Und da der zweite Teil schon in der Produktion ist, könnte der Zeitpunkt für den Kauf kaum besser sein.

