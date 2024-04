Skurrile Mario-Kart-Alternative erscheint bald kostenlos auf Steam

Nachdem der Arcade-Racer Bloodborne Kart sich aus offensichtlichen namensrechtlichen Gründen umbenennen musste, steht nun ein Release auf Steam an. Das Spiel erscheint schon im Mai und das sogar kostenlos.

Eigentlich sollte das Rennspiel schon vor zwei Monaten erscheinen, doch Sony intervenierte wegen des Namens. Nun erscheint Bloodborne Kart unter neuem Namen und ohne das Branding mit FromSoftwares beliebten Action-Rollenspiel. Der neue Titel ist Nightmare Kart.

Nightmare Kart erscheint kostenlos aus Steam

Nightmare Kart ist ein Rennspiel im Stil von Mario Kart, erinnert vom Look an einen PS1-Klassiker und behält trotz Sonys Einschreiten bei den Namensrechten den Gothic-Charme von Bloodborne. Der Release ist für den 31. Mai 2024 geplant, ihr könnt das Spiel dann über Steam oder itch.io kostenlos herunterladen. Aktuell findet ihr dort aber noch keine Produktseiten.

Zum Start gibt es 20 Fahrer, 16 Rennstrecken, eine Kampagne mit Bosskämpfen und einen Versus-Modus. Im Clip des Ankündigungsposts auf X, ehemals Twitter, sind die Veränderungen zu sehen, die am „Jäger“ gemacht wurden, damit der Fahrer nicht mehr zu sehen nach dem Hauptcharakter aus Bloodborne aussieht.

Sonys Intervention wurde erwartet

Wie die verantwortliche Indie-Entwicklerin Lilith Walther bereits im Januar erzählte, hatte sie mit den rechtlichen Hürden gerechnet. Es sei dennoch nicht einfach gewesen, den Racer optisch Bloodborne zu trennen, ohne dabei den gesamten Look des Spiels zu verlieren. Der Spielcode ist sehr fragil, erklärt Walther im Interview mit Kotaku, am Ende habe sie die Änderungen auf das Spiel „obendrauf gesetzt“, ähnlich wie bei einer Mod. (Quelle: Kotaku).

Walther bedankt sich außerdem bei der Komponistin Evelyn Lark, die den gesamten Soundtrack neu kreieren musste und dem Künstler, mit dem Pseudonym Mino, der in nur einer Nacht das neue Logo erstellt und alle Charakterdesigns überarbeitet hat. Statt Nightmare Kart war übrigens auch noch Bleed for Speed als Name im Rennen, Walthers wollte aber eine gewisse Nähe zur ursprünglichen Idee beibehalten.

