Meilenstein bei Vodafone: Deutsches 5G-Netz wächst rasant

Nach der Telekom und Telefónica (o2) meldet auch Vodafone einen Meilenstein: Nach eigenen Angaben sind nun 90 Prozent der Bevölkerung in Deutschland mit 5G versorgt. 74 Millionen Menschen können jetzt das 5G-Netz des Netzbetreibers nutzen. Die Konkurrenz war schneller.

Vodafone Facts

Vodafone: 5G-Versorgung bei 90 Prozent

Vodafone hat nach eigenen Angaben die Marke von 90 Prozent bei der 5G-Abdeckung der Haushalte in Deutschland erreicht. Damit schließt Vodafone zur Deutschen Telekom und Telefónica (o2) auf, die zuvor ähnliche Abdeckungswerte gemeldet hatten.

Laut Tanja Richter, Technikchefin von Vodafone Deutschland, sind inzwischen 14.200 Mobilfunkstandorte mit mehr als 43.000 Antennen auf 5G aufgerüstet. Im Vergleich zum Vorjahr hat Vodafone das Ausbautempo deutlich erhöht: die 5G-Abdeckung stieg von 66 Prozent im Juli 2022 auf aktuell 90 Prozent im August 2023 (Quelle: Vodafone). Im 5G-Netz erzeugt ein Kunde über 50 Prozent mehr Datenverkehr als im Vorjahr, die monatliche Datennutzung ist inzwischen auf über 3 GB gestiegen.

Eine Abdeckung von 90 Prozent der Bevölkerung ist nicht mit einer Flächenabdeckung gleichzusetzen. Vodafone deckt rund 75 Prozent der Fläche ab, während in einem Viertel des Landes noch kein 5G-Signal über den Netzbetreiber verfügbar ist.

Der Ausbau der letzten zehn Prozentpunkte ist laut der Technikchefin besonders aufwendig und teuer. „Teilweise müssten wir kilometerlange Strom- und Glasfaserkabel an einen Standort bringen, um 5G auch in ländliche Regionen zu bringen, wo kaum jemand mit dem Smartphone unterwegs ist.“ Sie schlägt daher vor, auf die geplante nächste Mobilfunkfrequenz-Auktion zu verzichten, um die Finanzmittel direkt in den Netzausbau zu lenken.

Lohnt sich 5G überhaupt? Die Antwort gibt es im Video:

Wie steht es um 5G? Abonniere uns

auf YouTube

Konkurrenz von Vodafone schon weiter

Die Deutsche Telekom meldet derzeit eine 5G-Haushaltsabdeckung von über 95 Prozent in Deutschland, o2 liegt knapp über 90 Prozent. o2 konnte die 90-Prozent-Marke Ende Juni 2023 erreichen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.