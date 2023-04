Auf Steam erobert ein komplexes Strategiespiel derzeit die Bestseller-Charts. Humankind ist eine Civilization-Alternative und derzeit um satte 80 Prozent im Preis reduziert – Grund genug für viele, dem Spiel eine Chance zu geben.

Fans von historischen Strategiespielen können sich auf Steam aktuell über ein neues Angebot freuen. Die Civilization-Alternative Humankind von Publisher Sega ist aktuell um 80 Prozent günstiger auf der Plattform zu haben und schießt damit sogar in die Top 10 der Bestseller-Liste. Dabei lassen die Bewertungen jedoch ein nicht ganz perfektes Spiel vermuten.

Humankind: Strategie-Hit ist neuer Steam-Bestseller

In Humankind könnt ihr zwischen 60 verschiedenen Kulturen wählen, sie nach Lust und Laune kombinieren und ihr Schicksal von der Antike bis in die Neuzeit bestimmen. Jede der Kulturen setzt auf individuelle Stärken und Schwächen, was das Gameplay stets abwechslungsreich gestaltet. Historisch akkurate Ereignisse wie das Errichten wichtiger Bauwerke oder wissenschaftliche Durchbrüche haben einen großen Einfluss auf euer Spiel.

Schaut euch hier den Trailer zu Humankind an:

Humankind: Ein Strategiespiel voller Entscheidungen

Auf Steam könnt ihr euch das umfangreiche Strategiespiel Humankind jetzt für nur 9,99 Euro statt 49,99 Euro schnappen – das Angebot ist noch bis zum 5. Mai 2023 gültig. Allerdings zeigen die bislang rund 17.000 abgegebenen Spielerstimmen, dass das Spiel die Community spaltet. Derzeit hat das Spiel nur eine ausgeglichene Bewertung. Mit dem 80-Prozent-Rabatt ist das Frustrisiko aber zumindest deutlich verringert.

Steam-Bestseller: Strategie-Spiel landet in den Top 10

Segas Strategiespiel Humankind sichert sich aktuell mit dem Rabatt einen starken sechsten Platz in den Steam-Charts und reiht sich damit direkt hinter Lost Ark und Call of Duty Modern Warfare 2 ein, während es unter anderem Sons of the Forest, Sea of Thieves und das neu erschienene Mittelalter-Highlight Wartales auf die hinteren Plätze verweist.

