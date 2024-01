Noch nie war es einfacher: So gelingt der Einstieg bei Yu-Gi-Oh!

Seit 25 Jahren gibt es nun schon Yu-Gi-Oh! in Form des Sammelkartenspiels. Bei über 12.000 Karten kann der Einstieg in die spannenden Duelle daher durchaus schwerfallen. Falls ihr jedoch jemals mit den Gedanken gespielt habt, mit Yu-Gi-Oh! anzufangen, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen.

Yu-Gi-Oh! Duel Links Facts

Als Yu-Gi-Oh! 1999 das erste Mal als Kartenspiel erschien, konnte wohl kaum jemand erahnen, wie sich das Spiel in den kommenden Jahrzehnten weiterentwickeln würde. Neue Kartentypen, Spezialbeschwörungen, Regeländerungen – für ambitionierte Spieler wurden die komplexen Duelle nie langweilig. Wer jedoch später einstieg, hatte eine Menge Aufholarbeit zu leisten. Entweder mussten die Regeln genau studiert werden, oder ein guter Freund hilft beim Einstieg.

25 Jahre Yu-Gi-Oh! im Schnelldurchlauf lernen: Das 2-Player Starter Set

Das neue 2-Player Starter Set hat einen sehr originellen Ansatz gewählt, um neuen Spielern das Kartenspiel beizubringen: Mit zwei vorsortierten (nicht mischen!) Decks werden die Grundzüge des Spiels nach und nach erklärt und direkt auf dem Spielfeld umgesetzt. Wie funktionieren Beschwörungen, wie wird gekämpft, wann werde Fallenkarten ausgelöst?

Erklärt werden alle Einzelheiten in einem 164 Seiten starkem Comicheft, das jeden Zug im Detail analysiert und keine Fragen offen lässt. Besonders clever ist dabei, dass die sortieren Decks bewusst die Entwicklungsgeschichte des Spiels erfahrbar machen. Beschwört ihr in den ersten Zügen also Klassiker wie den Dunklen Magier, bekommt ihr es am Ende mit aktuellen Karten wie Göttliches Arsenal AA-ZEUS - Himmelsdonner zu tun. Selst Veteranen des Spiels können sich mit dem 2-Player Starter Set also auf eine nostalgische Zeitreise begeben,.

Yu-Gi-Oh! auf Netflix ansehen

Ganz egal ob ihr Kindheitserinnerungen auffrischen wollt oder ganz frisch in das Universum von Yu-Gi-Oh! eintauchen wollt, lohnt sich auch ein Besuch bei Netflix. Dort findet ihr die ersten beiden Staffel des Kult-Anime (jetzt bei Netflix ansehen), die insgesamt 97 Episoden umfassen.

