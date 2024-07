Nur 6,82 Euro: Strategie-Klassiker auf Steam müsst ihr gespielt haben

Steam-Spieler können sich gerade ein echtes RTS-Highlight schnappen. Das Strategiespiel im Star-Wars-Universum ist auch 18 Jahre nach Release noch einen Blick wert. Dank eines Sales kostet es jetzt nur 6,82 Euro.

Goldstandard für Star-Wars-Spiele kostet auf Steam nur 6,82 Euro

Bis heute gibt es viel zu wenige Strategiespiele im Star-Wars-Universum. Die großen Schlachten im Weltall und auf der Planetenoberfläche sind eigentlich wie geschaffen für ein bombastisches Videospiel. Das hat auch Entwickler Petroglyph verstanden, der vor ganzen 18 Jahren das fantastische Star Wars: Empire at War abgeliefert hat.

Auf Steam könnt ihr euch die Gold-Edition des Star-Wars-Strategiespiels jetzt für nur 6,82 Euro anstelle von 19,50 Euro sichern. Das entspricht einem Rabatt von 65 Prozent. Dafür bekommt ihr das Grundspiel und die Erweiterung Forces of Corruption. Das Angebot gilt noch bis zum 11. Juli.

In Star Wars: Empire at War übernehmt ihr die Kontrolle über entweder das Imperium, die Rebellen-Allianz oder das Verbrechersyndikat von Tyber Zann. Auf der Galaxie-Karte könnt ihr Flotten und Truppen ausheben und eure Feldzüge planen. Geht ihr in die Offensive, gilt es zunächst die gegnerische Flotte und Raumstation im Orbit eures Zieles zu schlagen. Erst dann könnt ihr mit der Invasion der Planetenoberfläche starten.

Mit Star Wars: Empire at War seid ihr lange beschäftigt

Mit Star Wars: Empire at War wird euch so schnell nicht langweilig. Im Grundspiel steckt eine Kampagne für die Helle Seite und eine für die Dunkle Seite der Macht. Die Erweiterung bringt eine weitere rund um das verbrecherische Zann-Konsortium. Alternativ könnt ihr euch die gesamte Galaxis im freien Spiel erobern oder Land- und Weltraum-Gefechte austragen.

Allerdings darf auch die Community nicht unerwähnt bleiben, die Empire at War auch heute noch zu einem Strategie-Highlight macht. Dank zahlreicher Mods im Steam-Workshop könnt ihr das Spiel komplett umkrempeln und so beispielsweise auch in der Ära der Klonkriege oder nach dem Fall des Imperiums spielen. Mit dabei sind neue Raumschiffe, Bodentruppen oder sogar ganze Fraktionen.

