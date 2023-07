Microsoft will euch zeigen, welche Spiele euch in der Zukunft auf Xbox One und Xbox Series X|S erwarten. Beim ID@Xbox Demo Fest könnt ihr daher ganze 40 Spiele kostenlos ausprobieren. Wir verraten euch, auf welche Gaming-Hits ihr euch freuen könnt.

40 Demos für die Xbox: Ihr müsst schnell sein

Microsoft veranstaltet dieses Jahr wieder das ID@Xbox Demo Fest. Am 11. Juli geht es los. Dann könnt ihr mehr als 40 Spieledemos kostenlos zocken. Allerdings solltet ihr nicht zu lange trödeln. Das Angebot gilt lediglich bis zum 17. Juli.

Die komplette Liste mit allen 40 Xbox-Spielen ist aktuell noch geheim. Microsoft will sie erst zum Start des Demofests bekannt geben. Einige ausgewählte Highlights stehen aber schon fest:

Demonschool

Ein RPG mit taktischen Elementen und Horrorstimmung.

Sea of Stars

Ein klassisches RPG im 16-Bit-Look mit rundenbasiertem Kampfsystem und viel Story.

The Wandering Village

Ein Aufbauspiel mit besonderem Kniff. Ihr errichtet eure Stadt auf einer riesigen Kreatur, die selbst umherwandert.

Worldless

Ein 2D Plattformer mit innovativem Kampfsystem und einer außergewöhnlichen und verrückten Geschichte.

Lies of P

Ein Souls-Like in einer dunklen Welt voller wahnsinnigen Puppen. Was wäre, wenn Pinocchio in der Welt von Bloodborne aufgewachsen wäre? Die Demo für Lies of P ist bereits jetzt verfügbar.

Demos für die Xbox: Einige Spiele sind noch weit weg

Microsoft weist in einem Blog-Post außerdem daraufhin, dass es sich hier nicht um normale Demos handeln würde. Diese würden nämlich erst dann erstellt werden, wenn das Spiel selbst schon fertig ist. Während des ID@Xbox Demo Fests stehen allerdings auch Spiele zur Verfügung, deren Release noch weit weg ist. Ihr könnt die Spiele also am Dienstag in einem frühen Stadium spielen, das nicht zwingend der finalen Version entspricht. Die Entwickler freuen sich also sicherlich auf euer Feedback (Quelle: Xbox Wire).