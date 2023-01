Der Release von One Piece Odyssey steht vor der Tür und PC-Spieler dürfen bereits einen Tag früher loslegen. Das hat auch Einfluss auf die Steam-Charts. Wir verraten euch außerdem, was ihr über das neue Rollenspiel wissen müsst.

One Piece Facts

One Piece Odyssey wird zum Steam-Topseller

Am 13. Januar 2023 erscheint mit One Piece Odyssey ein neues JRPG für die PlayStation 4, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. PC-Spieler können sogar schon am 12. Januar mit Ruffy und seiner Crew in ein neues Abenteuer starten.

Und ganz offenbar wird das Rollenspiel von Publisher Bandai Namco bereits sehnlichst erwartet, denn ein Blick auf die derzeitigen Steam-Topseller verrät: One Piece Odyssey ist begehrt! So befindet sich das JRPG aktuell auf dem sechsten Platz der Charts (Quelle: Steam).

One Piece Odyssey - [PlayStation 5] Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.01.2023 05:35 Uhr

Noch vor solchen Dauerbrennern wie Call of Duty: Modern Warfare 2 oder Dead by Daylight.

Unser Testbericht zum neuen One-Piece-Spiel

Wir konnten das umfangreiche Rollenspiel bereits vorab durchspielen und haben unsere Eindrücke in einem umfangreichen Review zusammengefasst. Klickt euch am besten direkt rein:

Darüber hinaus können wir euch auch das Video von unserem Kollegen Maxi empfehlen, der euch mit allen wichtigen Infos zum kommenden Anime-Spiel versorgt.

Denn auch wenn Bandai Namco es offen kommuniziert, nicht jeder Fan hat im Vorfeld mitbekommen, dass es sich bei One Piece Odyssey um ein traditionelles Rollenspiel handelt und nicht wie sonst um ein Action-Spiel der Marke Dynasty Warriors.

