Ein neues Leak sorgt für Vorfreude in der PS5-Community. Ein kürzlich aufgetauchter Videoclip zeigt einen spannenden ersten Eindruck von einem kommenden Sci-Fi-Shooter und erinnert dabei viele Fans an die Mass-Effect-Reihe.

PS5: Arbeitet Sony an neuem Sci-Fi-Shooter?

Ein Twitter-User hat einen kurzen Videoclip gepostet, der angeblich aus einem kommenden Sci-Fi-Shooter für die PS5 stammen soll. In einem ResetEra-Thread meldet sich zudem mit Dusk Golem ein bekannter Leaker zu Wort, der die Echtheit des Videos und die Arbeit an dem Spiel bestätigt. Grund genug für die Community, den kurzen Clip genau unter die Lupe zu nehmen.

Das kurze Video zeigt eine Szene, die laut dem Leaker aus einem kommenden Third-Person-Shooter-RPG mit Sci-Fi-Setting stammt. Ein Charakter läuft dabei mit Gewehr im Anschlag über eine Brücke, während im Hintergrund eine gigantische Kreatur ein Gebäude erklimmt und gleichzeitig ein Sauron-ähnliches Auge am Himmel zu schweben scheint. Obwohl die Videoqualität alles andere als gestochen scharf ist und es sich dabei um eine sehr frühe Version handeln soll, weckt der Clip zusammen mit der Beschreibung ziemlich schnell Assoziationen mit der Mass-Effect-Reihe.

Schaut euch den Clip auf Twitter an:

Das Spiel soll dem Leak nach von Entwicklerstudio XDev exklusiv für die PS5 in der Unreal Engine 5 entwickelt werden.

PS5-Leak: Community hat Lust auf neues Mass Effect

Obwohl bis auf den sehr kurzen Clip bislang noch keine weiteren Informationen zu dem Shooter bekannt sind, hat sich im ResetEra-Thread bereits eine lebhafte Diskussion um den möglichen Sony-Shooter entwickelt. Viele Fans geben an, dass sie sich über eine Art Neu-Interpretation von der Mass-Effect-Trilogie freuen würden, während das Video andere Kommentatoren eher an Outriders oder Gears of War erinnert. Viele zeigen sich zwar von der Grafik des Videos nicht besonders beeindruckt, doch angesichts des frühen Entwicklungsstadiums sollte nicht allzu viel Aussagekraft haben. In jedem Fall zeigt die Diskussion, dass der Clip trotz seiner Kürze bereits Interesse in der PS5-Community geweckt hat.

„Es ist offensichtlich in der superfrühen Alpha-Phase, von daher urteile ich nicht über die Grafik, sondern das Konzept allein. Die Idee, riesige Kaiju-Monster in einem RPG-Shooter zu bekämpfen, klingt ziemlich cool und ich würde sehr gerne mehr darüber hören.“ ( ResetEra-User BabyDontHurtMe )

) „Ich mag das Design und das futuristische Sci-Fi-Setting (Sony braucht mehr davon meiner Meinung nach). Davon abgesehen ist es schwer, jetzt schon mehr zu sagen. Hoffentlich war das Leak nicht zu ärgerlich für die Entwickler.“ ( ResetEra-User Wing84 )

) „Oh wow, Gears of Effect: Andromeda sieht irgendwie interessant aus!“ (ResetEra-User Ascenion)

In unserem Video zeigen wir euch einige Spiele-Hits, die ihr 2023 mit ziemlich großer Sicherheit erwarten dürft:

