Wann komm endlich die Discord-Sprachchat-Funktion für die PS5? Das dürften sich viele Fans schon seit Langem fragen. Auf der Xbox ist das Feature bereits seit einer ganzen Weile verfügbar – und aktuelle Entdeckungen von Dataminern legen nahe, dass es auch bei der PlayStation bald soweit sein dürfte.

Discord auf der PS5: Dataminer finden Hinweise auf Sprachchat-Integration

Im Mai 2021 ließ Sony die Bombe platzen und verkündete, dass man eine Partnerschaft mit Discord eingehen würde und sich zudem auch einige Anteile am Unternehmen gesichert hat. Seitdem sitzen PS5-Besitzer auf heißen Kohlen und warten darauf, dass sie endlich über ihre Konsole Discord ganz regulär nutzen können. Zwar können PlayStation-Spieler bereits seit einiger Zeit ihren PSN-Account mit ihrem Discord-Konto verknüpfen, doch abseits einer Anzeige, die ihre Freunde darüber informiert, welches PlayStation-Spiel sie gerade zocken, bietet die Verbindung kaum einen Mehrwert.

Doch das könnte sich bald ändern – das legt zumindest ein neuer Fund von Dataminern nahe. Diese haben im Code des beliebten Programms einige interessante Zeilen entdeckt, die sich explizit mit der Sprachchatfunktion von Discord über die PS5 auseinandersetzen (Quelle: GitHub). So finden sich etwa einige eindeutige Text-Prompts:

„Jetzt kannst du auf deiner PS5 an einem Anruf teilnehmen. Schnapp dir dein Headset und deinen Controller!“ „Wir haben neue Funktionen für PS5-Benutzer. Triff dich mit Discord-Freunden, während du Spiele im Voice-Chat spielst.“

So holt ihr das Maximum aus eurer PS5 raus:

PS5-Zubehör: Must-Haves für die neue Playstation-Generation!

auf YouTube

Wann kommt das PS5-Discord-Update?

Einen offiziellen Termin für den Startschuss der Integration auf der PS5 gibt es noch nicht. In der Gerüchteküche gibt es jedoch die Vermutung, dass PS5-Spieler nicht mehr allzu lang auf das neue Feature warten müssen.

Am 8. März 2023 geht die Discord-Version 7.00 an den Start – und aktuell geht man davon aus, dass ab dann auch PlayStation-Fans in der Lage sein werden, den Sprachchat von Discord über ihre Konsole zu nutzen. Wir halten euch auf dem Laufenden.