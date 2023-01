Ein simpler Simulator für Steam und Xbox ist bereits zum Geheimtipp für alle geworden, die nach Ruhe und Entspannung suchen. Jetzt dürfen sich noch mehr Gamer freuen. Ein Release-Datum für PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch ist nicht mehr weit entfernt.

Entspannungs-Hit erscheint wohl für PS4 und PS5

Der PowerWash-Simulator ist eines der faszinierendsten Spiele auf Steam. Eigentlich macht ihr dort nichts anders, als mit einem Hochdruckreiniger eine extrem verdreckte Welt zu putzen. Das entspannende und befriedigende Konzept hat bei Spielern allerdings schnell Anklang gefunden. Auf Steam haben 28.000 Gamer ein Urteil über den Simulator abgegeben. 97 Prozent der Rezensionen fallen dabei positiv aus (Quelle: Steam).

In Kürze dürfen sich wohl noch mehr Spieler auf das reinlichste Gaming-Erlebnis aller Zeiten freuen. In einem Tweet kündigt PlayStation Europe an, dass der PowerWash-Simulator am 30. Januar für PS4 und PS5 erscheinen soll. Inzwischen wurde der Tweet und ein dazugehöriger Beitrag im PlayStation-Blog allerdings wieder gelöscht. Vielleicht hat sich etwas in den Beitrag hineingeschlichen, was noch nicht an die Öffentlichkeit hätte treten sollen. Dank archive.today könnt ihr euch den Tweet aber immer noch ansehen (Quelle: PlayStation Europe).

Schaut euch hier den Trailer für den PowerWash-Simulator an:

PowerWash Simulator: Launch-Trailer

Auch auf der Switch dürft ihr bald putzen

In einem Blog-Post hat der Entwickler Futurlab bereits angekündigt, dass das Release-Datum für PlayStation-Konsolen und Nintendo Switch am Anfang des Jahres bekannt gegeben werden soll. Switch-Spieler werden voraussichtlich ebenfalls am 30. Januar mit dem Putzen beginnen können.

Entspannende Spiele sind vor allem auf Steam schon ein ganz eigenes Genre geworden. Ein kleines Badeenten-Spiel für nur 1,99 Euro ist ebenfalls in kürzester Zeit zu einem Community-Liebling geworden.