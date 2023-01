Ende des Monats erscheint ein Remake von Dead Space. Solltet ihr PC-Spieler sein und das Sci-Fi-Horrorspiel über Steam vorbestellen oder schon bestellt haben, bekommt ihr Dead Space 2 kostenlos dazu.

Steam Facts

Dead Space bei Steam: Sichert euch 2 für 1

Am 27. Januar 2023 erscheint ein Remake des Dead-Space-Abenteuers für PC, Xbox Series X|S und PS5 – eine Zusammenarbeit des Studios Motive und EA unter der Verwendung der Frostbite-Engine. Das Team hat sich für dieses Spiel unter anderem den ehemaligen Game Director von Assassin’s Creed Valhalla ins Boot geholt.

Solltet ihr das Horrorspiel bereits über Steam vorbestellt haben oder noch vorbestellen wollen, könnt ihr euch eine Belohnung sichern, denn ihr erhaltet gleichzeitig eine kostenlose Kopie von Dead Space 2 aus dem Jahr 2011. Damit spart ihr, geht man vom aktuellen Preis bei Steam aus, 19,99 Euro (Dead Space bei Steam ansehen).

Worum geht es in dem Spiel eigentlich? In Dead Space schlüpft ihr in die Rolle von Isaac Clarke, ein Ingenieur, der das Schiff USG Ishimura reparieren soll. An Bord stellt er dann fest, dass die ganze Besatzung abgeschlachtet wurde und seine Partnerin Nicole verschollen ist.

Macht euch einen ersten Eindruck vom kommenden Remake:

Offizieller Teaser-Trailer zu Dead Space – EA Play Live 2021

Dead Space Motive

Dead Space: Was bietet das Remake?

Der Sci-Fi-Survival-Horror-Klassiker Dead Space hat eine komplette Überarbeitung erhalten, um laut Entwickler „ein noch intensiveres Erlebnis zu bieten“. Sowohl das Aussehen sowie Audio- und Gameplay wurden verbessert, ohne zu sehr vom Originalspiel abzuweichen.

Besonders am Herzen liegt Game Director Campos-Oriola die Überarbeitung der Schwerelosigkeit, wie er in einem Interview verriet (Quelle: VGC):