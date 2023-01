Die Steam-Community feiert momentan ein düsteres Indie-Abenteuer, das ihr komplett gratis zocken könnt. Babbdi begeistert Spieler mit seinem skurrilen Charme und heimst dabei zahlreiche positive Kritiken ein.

Seit seinem Release am 22. Dezember hat sich das Spiel Babbdi auf Steam langsam aber sicher zu einem echten Geheimtipp entwickelt – wenn ihr Abenteuer mit einer grotesk-düsteren Atmosphäre mögt, dann könnte das neue Gratis-Game auch für euch einen Blick mehr wert sein.

Steam: Gratis-Game ist neuer Geheimtipp

Babbdi ist ein Indie-Abenteuer vom Studio Lemaitre Bros, in dem ihr euch in einem grauen Vorort einer namenlosen Mega-City wiederfindet und einen Weg aus dem Areal finden müsst. Das Gameplay besteht vor allem aus Erkunden und einigen Umgebungsrätseln, die es zu lösen gilt. Die skurrilen Bewohner des weitgehend verlassenen und oftmals gespenstisch anmutenden Ortes helfen euch mit nützlichen Items bei eurer Mission.

Schaut euch hier den Trailer zu Babbdi an:

Babbdi: Official Trailer

Die Steam-Community hat über das kurze, aber stimmungsvolle Abenteuer fast ausschließlich Gutes zu berichten – bei aktuell knapp 250 Bewertungen fällt das Urteil sehr positiv aus. Spieler loben die Atmosphäre und vergleichen sie mit Hits wie Half-Life 2 oder der Metro-Reihe. Manche Rezensenten beteuern sogar, dass sie für das Gratis-Spiel auch bezahlt hätten.

Steam-Charts: Hits für jeden Geschmack im Angebot

Nach eurem Ausflug in die bizarre Betonwelt von Babbdi lohnt sich momentan auch noch ganz besonders ein Blick in die Steam-Charts, denn viele beliebte Spiele sind derzeit auf der PC-Plattform stark reduziert. 2022-Hits wie Elden Ring, FIFA 23, Need for Speed: Unbound und Call of Duty: Modern Warfare 2 findet ihr dort ebenso wie das Survival-Spiel Grounded, das ihr euch momentan mit einem Rabatt von 33 Prozent schnappen könnt.

