Es gibt bei Steam zahlreiche Top-Spiele, die entsprechend gute Bewertungen haben. Darunter fallen Titel wie God of War und Stray. Es gibt aber auch ein paar Exoten unter den bestbewerteten Spielen der Valve-Plattform. Dazu gehört ein Indie-Spiel, in dem sich alles um Gummienten dreht.

Steam: Kurioser Simulator ist ein echter Geheimtipp

Schaut man sich die Liste der besten Steam-Veröffentlichungen des Jahres 2022 und die dazugehörenden Ratings an, sieht man auf einen Blick AAA-Spiele wie God of War und Marvel’s Spider-Man Remastered, aber auch zahlreiche Indie-Spiele wie Vampire Survivors, PowerWash Simulator, Dorfromantik und Placid Plastic Duck Simulator. Moment. Ein Gummienten-Simulator? Ja, richtig gelesen und dieser gehört derzeit zu den bestbewerteten Spielen auf Steam (SteamDB).

Schaut man sich die „überwältigend positiven“ Bewertungen auf der Produktseite bei Steam an, stößt man auf unglaubliche 98 Prozent positive Bewertungen. Sucht man das Spiel in der offiziellen Liste der besten Steam-Veröffentlichungen des Jahres 2022, befindet sich das Spiel auf Platz 16, hier wird allerdings der Algorithmus eines Steam-Nutzers verwendet. So schafft es das Spiel Placid Plastic Duck Simulator in diesem Ranking lediglich auf 94,53 Prozent. Zum Vergleich: Vampire Survivors kommt hier auf 97,60 Prozent, also kein großer Unterschied.

Geheimtipp bei Steam: Was bietet Placid Plastic Duck Simulator eigentlich?

Um ehrlich zu sein – nicht viel und trotzdem ist es nicht nur auf Streaming-Plattformen wie Twitch, sondern auch in privaten Steam-Bibliotheken offenbar ein Hit.

Laut der offiziellen Beschreibung werdet ihr Gast in einer entspannenden 3D-Umgebung, in der ihr das Leben einer Gummiente erlebt. „Ein Experiment, das Ruhe und Glückseligkeit auslöst“, so der Entwickler und Publisher turbolento games.

Möchtet ihr das Spiel selbst ausprobieren, könnt ihr es euch bei Steam für 1,99 Euro sichern (zum Spiel bei Steam). Für dieses Geld könnt ihr nicht viel falsch machen und vielleicht ist es ja auch für euch „das beste Spiel des Jahres“.