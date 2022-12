Regelmäßig verteilt Epic Games über den hauseigenen Store Gratis-Spiele. Zur Weihnachtszeit wird das Softwareunternehmen besonders spendabel, denn da gibt es täglich eine Vollversion eines Titels geschenkt. Es scheint auch dieses Jahr wieder so zu sein, der Startschuss ist jedenfalls gefallen.

Epic Games Store Facts

Epic Games beschenkt euch bis zum Jahresende

17 Uhr ist eine magische Zahl in Bezug auf Epic Games, denn zu dieser Uhrzeit gibt es wöchentlich kostenlose Vollversionen, die ihr abstauben und für immer behalten könnt. In den vergangenen Jahren verteilte Epic Games in der Weihnachtszeit außerdem täglich eine weitere Vollversion.

Auch dieses Jahr scheint es wieder so zu sein. Die Information stammt von Branchen-Insider Wario64, der auf Twitter geleakt hat, dass es in diesem Jahr 15 Gratis-Spiele regnen soll. Des Weiteren hat Epic Games diese Tradition in den vergangenen Jahren beibehalten und wird diese voraussichtlich auch in diesem Jahr nicht brechen.

Das erste Weihnachtsgeschenk ist jedenfalls schon bekannt: Heute bekommt ihr das Spiel Bloons TD 6 geschenkt, ein beliebtes Tower Defense Game. Dieses könnt ihr euch jetzt bis morgen um 17 Uhr sichern, danach gibt es bereits das Nächste. Greift also schnell zu, wenn ihr es zu eurer Sammlung hinzufügen möchtet.

Im letzten Jahr gab es zu Weihnachten übrigens Titel wie Vampyr, Control, Prey, Shenmue 3 und die Tomb Raider Trilogy geschenkt.

Ihr wisst im Moment gar nicht, was ihr spielen sollt? Dann haben wir ein paar Tipps für euch:

7 Must Plays im Dezember 2022 Abonniere uns

auf YouTube

Wie viele Spiele konntet ihr euch 2022 bei Epic Games sichern?

Wöchentlich verschenkt Epic Games ein bis drei Spiele und Inhalte. Allein bis heute, dem 15. Dezember 2022, hat euch das Softwareunternehmen 83 Titel geschenkt. Darunter waren zahlreiche Indie-Spiele, aber auch Top-Titel wie Shadow of the Tomb Raider, Cities Skylines, Borderlands 3, Bioshock, Star Wars und Weitere. Auch 2023 wird Epic Games garantiert wieder spendabel werden.