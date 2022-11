Es gab Hinweise, doch nun ist es offiziell. Eine Ubisoft-Sprecherin hat bestätigt, dass einige Ubisoft-Spiele den Weg zurück auf die Plattform Steam finden und das schon nächsten Monat.

Ubisoft: Assassin's Creed Valhalla und Co. wieder bei Steam

Kürzlich berichteten wir darüber, dass Hinweise aufgetaucht sind, dass Ubisoft seine Spiele künftig auch wieder über Steam anbietet. Nun hat Ubisoft-Sprecherin Jessica Roache gegenüber The Verge bestätigt, dass einige Titel des Studios ab kommendem Monat wieder bei der Valve-Plattform angeboten werden – das erste Mal nach rund drei Jahren (Quelle: The Verge).

Dazu gehören das Erfolgsspiel Assassin's Creed Valhalla, zeitgleich mit dem letzten DLC zum Spiel. Ebenfalls sollen Titel wie Anno 1800 und Roller Champions dabei sein. Die Steam-Implementierung findet wohl am 6. Dezember 2022 statt.

In einem Interview mit der New York Times im Jahr 2019 erklärte Ubisoft Vizepräsident Chris Early, dass das Modell von Valve veraltet sei. Die Beziehungen wurden allerdings nie gekappt und so kann Ubisoft seine Spiele wieder einer viel breiteren Masse anbieten, wovon am Ende alle Seiten profitieren.

Bei Steam gibt es übrigens auch ein paar sehr merkwürdige Spiele. Wir zeigen euch welche:

Assassin's Creed Valhalla: Was bietet der letzte DLC?

Der letzte DLC trägt den passenden Namen „Das letzte Kapitel“. Dieses schließt die Geschichte von Eivor endgültig ab – ein Abschied vom Helden und vom Rabenclan.

Im kommenden Epilog wartet auf euch zum Beispiel eine kosmetische Änderung, so soll Eivor die Kapuze dauerhaft aufbehalten können, an der Tarnfunktion würde sich allerdings nichts ändern. Es gibt aber sicher noch die eine oder andere Überraschung, hier hat sich Ubisoft allerdings noch nicht weiter dazu geäußert. Habt ihr die Hauptgeschichte beendet, könnt ihr euch ab dem 6. Dezember 2022 in den letzten DLC eintauchen.